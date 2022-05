Letos se dělala poslední etapa rekonstrukce, která byla přerušena loni v listopadu. Téměř čtyři kilometry dlouhý úsek měl být podle původních předpokladů kompletně opravený do konce loňského listopadu. Nastaly však komplikace, se kterými nepočítala projektová dokumentace. Některé sjezdy bylo nutné kvůli zhoršeným podkladním vrstvám předělávat, musela se v těchto úsecích použít jiná technologie a tím došlo ke zdržení zhruba o měsíc. Vzhledem k tomu, že by se tak muselo pracovat až do Vánoc, čemuž nepřálo počasí, rozhodlo se o přerušení.