V souvislosti s přesunem prací ale dojde také ke změnám pro cestující v městské hromadné dopravě u zastávky Hradišťská. Spoj č. 10 u linky číslo 1 tuto zastávku vynechá. U linky číslo 5 pak zastávku Hradišťská vynechají všechny liché spoje. U ostatních linek se mění pouze trasy přejezdů mezi jednotlivými zastávkami v okolí uzavírky, jejich obsluha ale zůstává zachována podle platných jízdních řádů. Při přejezdech mezi zastávkami po objízdných trasách může docházet k dílčímu zpoždění některých autobusů. Od pátku bude naopak všemi spoji MHD znovu obsluhovaná zastávka Šrámkův most podle jízdních řádů.

Dobrou zprávou je, že během oprav zůstane na téměř čtyřkilometrovém úseku uzavřený pouze jeden ze sjezdů. „Uzavře se sjezd do ulice Hradišťská, kde je benzínová čerpací stanice Shell a nákupní zóna,“ upřesnil Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích. Od pátku 8. října by pak doprava měla být vedena pouze po nově opravené polovině silnice ve směru od Prahy. Předpokládaný termín dokončení této etapy rekonstrukce je 19. listopadu.

Řidiči musí počítat s uzavřeným sjezdem k čerpací stanici a do nákupní zóny. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Rekonstrukce průtahu Pískem se přehoupla do další etapy. Práce tentokrát omezí řidiče v menší míře, než tomu bylo u té předchozí. Během čtvrtka se práce na opravě silnice I/20 postupně přesunou na druhou polovinu vozovky, a to ve směru od Českých Budějovic na Prahu.

