V polovině března se mělo konat mimořádné zastupitelstvo, které si vyžádala desítka zastupitelů nespokojených s rozhodnutím najmout externí PR agenturu GBA spol. za téměř půl milionu korun. Jejím úkolem je zlepšit komunikaci s veřejností. Mimořádné zastupitelstvo však překazilo vyhlášení nouzového stavu, a tak se bod dostal před zastupitele až na čtvrtečním řádném jednání. Tam ale podle navrhovatelů nebyl dostatek prostoru na náležitou diskuzi. Pokus o odložení nevyšel.

Místostarosta Ondřej Veselý seznámil zastupitele s dosud odvedenou prací agentury. Ta zatím natočila 46 videí, z nichž se většina týkala informací souvisejících s koronavirem. Za březen i duben měla videa přes 70 tisíc zhlédnutí měsíčně.

Pirátský zastupitel Zbyněk Konvička poukázal na to, že nejde o počet ani zhlédnutí videí, ale o nešťastné nastavení celého projektu. Spolu s kolegy zpochybňují především okolnosti výběru agentury a neefektivní vynaložení peněz. „Co přesně PR agentura udělala, co by nezvládla mluvčí nebo kdokoli jiný z města?“ ptal se Michal Horák.

Jeho pirátský kolega Josef Soumar přiznal, že se mu videa líbí, ale jsou jen částí činnosti agentury a smlouva s ní není dobře nastavena. Revokace usnesení ani doporučení ukončit smlouvu s agenturou neprošly.