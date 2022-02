Zachránkyně ondatry přitom měly velké štěstí. „Kdyby byla ondatra v pořádku tak prokousne ruku jako nic. Mám s nimi zkušenosti a jsou to velcí rváči,“ varoval předseda záchranné stanice.

Ondatra pižmová je savec z čeledi křečkovitých. Do Evropy byl zavlečen ze Severní Ameriky počátkem 20. století. Ondatří hustá srst je také velmi oblíbená v kožešnickém průmyslu. „Ondatra žije skrytě v rákosí a tím uniká lidské pozornosti. Znají je hlavně rybáři, kteří tráví hodně času u vody. Je to nepůvodní druh, stejně jako nutrie. Řada lidí se jí navíc štítí, protože je to taková myš s ošklivým ocasem,“ dodal Libor Šejna.

Ondatry pižmové v záchranné stanici nejsou příliš častými hosty. Do Makova přijmou asi jedno zvíře do roka.