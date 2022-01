Základní školu J. K. Tyla navštěvuje téměř 750 žáků. Především vyšší ročníky už jsou hojně proočkované. „Někde je to dokonce 70 až 80 procent žáků. Naši osmáci totiž jeli na hory, kam očkování potřebovali. V tě době se ještě nevědělo, jak to bude s testováním na místě a možná i to u nich rozhodlo, aby se nechali naočkovat,“ poznamenal ředitel školy Pavel Koc.

Lyžařské kurzy provázejí problémy i kvůli změnám podmínek

Podobné výsledky přineslo tento týden testování také v Základní škole Edvarda Beneše. „V pondělí jsme měli jeden záchyt a ve čtvrtek také. Pokud se případ potvrdí, půjde celá třída do karantény,“ uvedl ředitel Filip Rádr. Proočkovanost školáků je i tady nejvyšší na druhých stupních kvůli lyžařským kurzům. „Pozitivní dopad to má především v sedmých a osmých třídách. Školáci se nechali naočkovat kvůli lyžáku, aby si ho užili bez omezení. V některých třídách dosahuje průměrná proočkovanost až 80 procent,“ doplnil ředitel Rádr.

V období od 3. ledna do 16. ledna se testování na školách provádí každé pondělí a čtvrtek. Následně od 17. ledna se bude testování znovu provádět pouze jednou týdně, a to každé pondělí.