Dvě společnosti projevily zájem o pozemky v průmyslové zóně. Jedna zde chtěla vybudovat haly pro lehký průmysl a skladování, které by pronajímala. Nabídla 39 milionů korun. Druhá plánovala vystavět největší Truck park v jižních Čechách. Za pozemky by zaplatila 21 milionů korun. Podobný záměr však má společnost Milan Král, která zde v roce 2016 koupila pozemky a letos má začít stavět Truck centrum. Ani jednomu zájemci město pozemky neprodá.



Stejně jako před dvěma lety, kdy chtěla plac v této lokalitě koupit společnost s.n.o.p., se postavil proti osadní výbor Purkratice. „Písek určitě nepotřebuje největší průmyslovou zónu, která se navíc stále rozšiřuje. Jediným zájmem města je plnění městské pokladny bez ohledu na lidi a přírodu,“ podotkla za osadní výbor Lenka Nádějová.



Pozemky jsou v současné době určeny k průmyslové zástavbě. Purkratičtí proto požadují změnu územního plánu.



„Plánujeme oddělit průmyslovou zónu od Purkratic pásem zeleně, aby to bylo jasně dané územním plánem a nemuseli jsme se v budoucnu se zájemcem dohadovat, jak široký pruh zeleně tam nechá,“ vysvětlila místostarostka Písku Petra Trambová.



Změna územního plánu bude trvat minimálně dva roky.



Jedná se o pozemky v průmyslové zóně mezi areály obalovny živičných směsí a společnosti Lovato Electric a komunikací III/1219. Jsou určeny k výrobním účelům a částečně zasíťovány.