Město začne s prodejem stavebních parcel ve Smrkovicích, které připravuje společně se soukromým investorem. Upřednostní zájemce z řad místních.

Pozemky ve Smrkovicích určené k výstavbě. | Foto: Archiv města

Pozemky na okraji Smrkovic bude město Písek prodávat formou výběrového řízení obálkovou metodou, a to s vyvolávací cenou minimálně tři tisíce korun za metr čtvereční. Schválili to zastupitelé na svém čtvrtečním jednání.

Stavební parcely, kde se v současné době připravuje ZTV a zasíťování, jsou společnou investicí města Písku a soukromého investora, kterým je společnost RG Investment, resp. společnost Residence Smrkovice. Tento postup přijali písečtí zastupitelé už v roce 2020 s tím, že za městem jdou zhruba čtvrtinové náklady na celou lokalitu.

Developer už s prodejem své části pozemků začal a některé má podle webových stránek v rezervaci. Cena, za kterou je nabízí, začíná na částce 3600 korun za metr čtvereční.

Město nabízí cenu nižší, nicméně má na rozdíl od soukromého investora jasné požadavky, jak vysvětlil starosta Písku Michal Čapek. „Nechceme, aby se pozemky staly předmětem spekulací a někdo je koupil jako investici. Chceme, aby tu lidé bydleli, proto jsme si dali podmínky, že musí do určité doby postavit, bydlet tady a podobně," konstatoval starosta.

Dalším rozdílem v prodeji městských pozemků bude také zvýhodnění místních. Při výběru kupujících nebude záležet pouze na nabídnuté částce, ale body získá také za trvalé bydliště ve Smrkovicích nebo v Písku. „Lidé ve Smrkovicích se bojí, že jim tam najednou vznikne satelit a bude tu bydlet jen takzvaná náplava. Chceme proto zvýhodnit místní, potažmo písecké obyvatele," nastínil Michal Čapek. Pořád ale bude mít hlavní váhu, a to přesně sedmdesátiprocentní, nabídnutá cena.

Parcely půjdou do prodeje postupně. Nejprve chce město nabídnout jednu nebo dvě, aby se vidělo, jak to půjde. „Nemůžeme predikovat, jaký bude zájem. Hlad po parcelách je, na druhou stranu víme, že situace je složitá ve stavebnictví i co se týče hypoték," uvedl starosta.

Místostarosta Písku Josef Soumar doplnil informaci, že pokud se podaří prodat všechny parcely, město bude v kladných číslech, tedy se mu náklady vložené do zasíťování a přípravy pozemků nejen vrátí, ale ještě něco vydělá.