Místo na poštu si lidé ve Vráži od začátku května zvykají chodit s dopisy do místního obchodu COOP, který spadá pod spotřební družstvo Jednota v Milevsku.

Pošta Partner Funguje od roku 2017 v pěti prodejnách milevského spotřebního družstva Jednota, od roku 2018 i v obchodechv Kestřanech a v Sepekově a teď od května v prodejně ve Vráži. Zdroj: Jednota s. d. Milevsko

„Je nám divné, že pošta pobočku zrušila, když tu má vlastní velkou budovu ze sedmdesátých let,“ řekl starosta Vladimír Huptych. Obec se podle něj do provozování Pošty Partner pouštět nechtěla. „Nemáme na to prostory ani zaměstnance,“ dodal. Připomněl, že se lidé dívají na změnu skepticky. Už teď jim vadí, že si nemají kde koupit noviny a časopisy, pro které si byli zvyklí chodit na poštu. V obchodě je na prodej nemají. To potvrdil i vedoucí obchodu Miroslav Kaše. „Lidé se na noviny i časopisy ptají. Mrzí mě, že jim nemůžu vyhovět. O případném prodeji tiskovin teď jedná vedení Jednoty v Milevsku,“ vysvětlil Miroslav Kaše.

Pošta partner funguje i na dalších místech Písecka většinou v obchodech. V Albrechticích nad Vltavou ji provozuje obecní úřad.