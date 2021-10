Ke zvláštní příhodě došlo v pátek 1. října na Českobudějovicku. „Pracuji jako poštovní doručovatelka pro Depo v Českých Budějovicích, když jsem na svém okresku ve Štěpánovicích doručovala poslední důchod, projížděla jsem kolem zastávky, u které ležela plačící dívka,“ popsala Božovská.

V duchu si říkala, že jí snad někdo brzy pomůže. „Když jsem se vracela po deseti minutách zpět, situace se nezměnila, a tak jsem se rozhodla zastavit,“ dodala mladá doručovatelka.

Na pokraji zhroucení

O slečnu se nikdo nezajímal, a přitom se nacházela v katastrofálních psychickém stavu. „Velmi plakala, byla v těžké životní situaci. Nacházela se na pokraji zhroucení a potřebovala jen pomoci, vlídné slovo a pochopení,“ komentovala Pavla.

Nabídla jí pití i jídlo, kapesníky a rozhodla se ji podpořit a vyslechnout. „Nikdo se totiž dívky nezeptal, co se stalo. Překvapilo mě, že místo záchranářů, místní zavolali hned policii. Možná v domnění, že jde o uživatele drog, či alkoholu. Což ona rozhodně nebyla,“ poznamenala s tím, že nakonec vyšlo najevo, že trpí Aspergerovým syndromem s ADHD.

Policisté po ní chtěli identifikaci, dívka však nespolupracovala. „Bála se jich a tvrdila, že nic neprovedla. Tak jsem ji podpořila, hladila ji po vlasech a utírala slzy. Řekla jsem jí, že mám pětiletou dceru a že jsem na ni moc pyšná, jako je na ni jistě i její maminka. Získala jsem si tak její důvěru a požadované údaje nakonec předala,” přiblížila Pavla Božovská.

Z celé situace si nakonec odnesla dobrý pocit, že pomohla policii i dívce v nesnázích, která se nakonec uklidnila. Zároveň ji však naštvalo chování ostatních lidí, kteří nečině přihlíželi, ba dokonce incident ignorovali.

Nemoc dnešní doby

Osobně ji mrzí přístup okolí. Nikdo jiný nezastavil a nepomohl. „Je to nemoc dnešní doby, nikdo si nikoho nevšímá, a to je smutné,“ konstatovala. V životě jsme podle ní jenom na procházce, a tak bychom měli pomáhat bližním, alespoň pro dobrý pocit ze sebe samého. "Háčkuji ve volném čase chobotničky do nemocnice na neonatologii pro miminka, jsou pak klidnější a tolik nepláčou, když si hrají s těmi chapadly,“ uvedla další svou bohulibou akci. „Člověk se pak cítí, že je o krůček blíže do nebe. V dnešní době málokdo chce dělat něco nezištně, lidé za vším vidí zisk, což mě mrzí,“ uvedla Božovská.

Svou práci má ráda

U České pošty Pavla Božovská aktuálně pracuje přes rok. „Nastoupila jsem na toto místo po mateřské na zkoušku a už jsem tu zůstala,” sdělila. Doručování má moc ráda, na jejím rajonu bydlí perfektní lidi. Jezdí Štěpánovice a sedm vesnic v okolí Lišov. “Obyvatelé jsou tu opravdu zlatí,“ zhodnotila. I přes vytížený provoz na velkém přepravní uzlu si pochvaluje také společný kolektiv. „Jsme tu bezva parta, vzájemně si pomáháme. I když je tato práce náročnější, mezi lidmi je fajn," uzavřela poštovní doručovatelka.

Aspergerův syndrom (AS) patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se především potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s průměrným až nadprůměrným intelektem a řečovými schopnostmi. Emoční a sociální inteligence je snížena, stejně jako schopnost porozumět běžným společenským situacím. Lidé s Aspergerovým syndromem jsou někdy považováni za neempatické, což neznamená, že nejsou s někým schopni soucítit.