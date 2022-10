Roman Dragoun vystoupí v galerii

Písek - Galerie Dragoun v Písku chystá na čtvrtek 22. září koncert Romana Dragouna. Uskuteční se od 17 hodin u příležitosti otevření nové tematické výstavy nazvané Kresby uhlem ak. mal. Františka Romana Dragouna. Jak uvedla za galerii Dagmar Chourová - Sedláčková, vystoupení Romana Dragouna v galerii jsou vždy nezapomenutelná, dojemná a krásná. "Jeho hudba zní galerií stejně jako v koncertním sále a jeho vzpomínání a osobní příběhy s tatínkem, akademickým malířem Františkem Romanem Dragounem jsou vždy úsměvné, milé a stoprocentně autentické," doplnila s tím, že koncert bude zdarma. Platí se pouze vstupné do galerie ve výši 50 korun.

Na píseckou věž se bude platit vstupné

Písek - Radní města schválili na svém posledním jednání zavedení výběru vstupného na věž děkanského kostela, a to od 1. ledna 2024. Kromě toho také od 1. ledna 2023 bude věž provozovat destinační společnost Píseckem. Od začátku příštího roku převezme destinační společnost také provoz turistického informačního centra, kde bude možné rezervovat či koupit vstupenky na věž. Prohlídky se tady začaly dělat v roce 2009 a otázka zavedení vstupného už se několikrát řešila. V roce 2015 schválila rada doporučené dobrovolné vstupné ve výši 30 korun a 15 korun pro děti a seniory.

Noc literatury letos zavede milovníky knih do prostor areálu píseckého Jitex

Za těchto podmínek se však moc peněz nevybralo. Například v roce 2018 navštívilo věž 5588 lidí a vybralo se 4111 korun. V roce následujícím vyrazilo na věž dokonce 6207 návštěvníků a vybralo se pouze 3313 korun. V roce 2020 se pak od 4435 návštěvníků vybralo 1895 korun a v loňském roce, kdy věž navštívilo 3848 lidí, se utržilo 924 korun. Na věži děkanského kostela je provoz z bezpečnostních a provozních důvodů omezen pro skupiny maximálně deseti, ve výjimečných případech patnácti lidí, a to pouze v doprovodu. Cílem je, aby příjem ze vstupného stačil na mzdové náklady. O konkrétní výši vstupného, formě prodeje vstupenek a stanovených termínech prohlídek rozhodne dle aktuální situace společnost Píseckem.

Milevské muzeum zaplní korálky

Milevsko - Milevské muzeum nabídne novou výstavu nazvanou Kouzelný svět korálků. Bude doplněna o fotoobrazy Josefa Rychteckého s názvem Korálky a Afrika. Vernisáž se uskuteční v neděli 25. září od 14 hodin a výstava bude následně k vidění až do 13. listopadu.

V Protivíně se bude mluvit o minerálech

Protivín - V pořadí už 60. setkání Protivínského vlastivědného klubu se uskuteční ve čtvrtek 22. září, a to na téma Putování s minerály. O svých nálezech v Píseckých horách a okolí, o minerálech z Čech i ze zahraničí bude vyprávět David Šefčík. Je absolventem Jihočeské university v Českých Budějovicích a v současnosti učí na Střední zemědělské škole v Písku. Od mládí se zajímá o minerály. Pořádá sběratelské akce v terénu, a to v Čechách i v zahraničí. Vlastní sbírku minerálů a zabývá se amatérsky i jejich zpracováním. Uspořádal na toto téma již řadu besed. Je pravidelným účastníkem na mineralogických burzách. Beseda v Protivíně se bude konat od 17 hodin v modlitebně ECM v Mírové ulici.

Písecké muzeum chystá dvě nové výstavy

Písek - V tomto týdnu zahajuje Prácheňské muzeum dvě nové výstavy. Do muzejní Galerie se po letním panování Keltů vrací umění – svou grafiku a kresbu zde na výstavě nazvané KYVY představí mladá umělkyně Lenka Kahuda Klokočková. Ta sice pochází z Českých Budějovic a žije v Litoměřicích, ale v Písku absolvovala Střední výtvarnou školu, odkud se pak vydala do Prahy, kde vystudovala AVU. Zkušenosti dále sbírala v litografickém ateliéru v Antverpách a nyní působí jako vysokoškolská pedagožka na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V Litoměřicích provozuje jednu z mála litografických dílen v Čechách, která se jmenuje LITHO LITO. A právě své litografie přiveze do Písku na výstavu, která začíná vernisáží ve čtvrtek 22. září v 17 hodin. K vidění pak bude do 6. listopadu.

Policisté objevili v Orlíku tělo ženy, jež v sobotu skočila ze Žďákovského mostu

Malé výstavní síně budou po další dva měsíce patřit šperkům. Věděli jste, že písecký zlatník Karel Weber (1864-1939) byl prvním ve svém oboru v Čechách, který začal vyrábět myslivecký šperk? Do zlata či stříbra nejčastěji zasazoval grandle – špičáky z horní čelisti jelena či laně. Řemeslo převzal po otci v roce 1895, výrobu značně rozšířil a začal exportovat do celého světa včetně USA. Výstava představuje ukázky Weberova pozoruhodného dílna, dále katalogy nabízeného sortimentu, kde se nachází vše od broží, spon, prstenů až po náramky a náhrdelníky, opomenuta není ani výbava zlatnické dílny. Možná i vy máte v rodinných památkách trochu zvláštní šperk se zubem a s malou signaturou “KW“, přijďte ho tak porovnat s ostatními kousky na výstavě nazvané Weber – grandlí král. Ta začíná v sobotu 24. září a k vidění bude až do 20. listopadu.