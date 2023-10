/VIDEO/ Sportovně komunitní centrum, které funguje posledních deset let v areálu zimního stadionu v Písku, ke konci letošního roku skončí. Rozhodla o tom rada města.

Sportovní komunitní centrum na zimním stadionu v Písku. | Video: Lucie Kotrbová

/ANKETA/ Na redakci Píseckého deníku se obrátila Anna Klasová, která v posilovně brigádně vypomáhá. S několika kolegy a klienty se rozhodla za posilovnu bojovat. „Všechno, co v Písku funguje, se ruší,“ posteskla si s tím, že sepsali petici požadující zachování provozu. Má necelých 150 podpisů a plánují ji v příštích dnech doručit na radnici.

Sportovně komunitní centrum patří městu a provozují ho Městské služby Písek. Ty zde mají dva zaměstnance. Podle starosty Písku Michala Čapka je centrum dlouhodobě prodělečné a město ho musí nemalou částkou dotovat. To je prý také hlavní důvod, proč je v plánu ho zrušit, jak schválili radní na svém zářijovém jednání. „Jako nejlepší možné řešení vidím centrum pronajmout,“ poznamenal starosta s tím, že má v plánu zařízení brzy navštívit. Místostarosta Michal Přibáň, který má ve své gesci sport, nastínil, že se město pokouší najít úspory na sportovištích a upravit systém podpory sportovních klubů. „Jednáme s velkými kluby, jako jsou hokej či fotbal. Předseda IHC Lukáš Tramba na jednání přislíbil, že se pokusí najít nového nájemce posilovny,“ informoval místostarosta.

Zajímá vás, v jaké fázi jsou největší investiční akce města Písku? Podívejte se

Sportovně komunitní centrum bylo vybudováno na základě dotačního titulu v době přestavby zázemí zimního stadionu. Udržitelnost projektu již pominula, tudíž zavření a předání provozu soukromému subjektu nic nebrání. Městské služby Písek dle svého vyjádření s rozhodnutím vedení města souhlasí.

Podle Evy Přibylové, která zde pracuje jako recepční a lektorka jógy i fitness, nebyl nikdy velký zájem, aby posilovna vydělávala. „Od začátku je to všechno špatně nastavené. Šetří se, neinvestuje, posilovna nemá žádnou reklamu a těžko může konkurovat jiným zařízením ve městě, která jsou stále hezčí a hezčí,“ podotkla s tím, že provoz posilovny omezují například hodiny vyčleněné pro hokejisty, kteří sem chodí zdarma cvičit a trénovat.

Zdroj: Lucie Kotrbová

V posledních letech se sem podle ní naučilo chodit hodně lidí, především mladých, pro které je posilovna dostupná díky nízkému vstupu. Tréninková jednotka zde stojí 80 korun, měsíční permanentka 750 korun. „Je logické, že s takovými cenami nemůže centrum vydělávat. Když jsem navrhla zdražení sauny, která začala loni hodně frčet, tak jsem neuspěla,“ konstatovala Eva Přibylová, pro kterou byla zpráva o uzavření centra prý nečekanou ranou. „Přečkali jsme covid, pocovidovou dobu, kdy lidé přestali téměř chodit. Tehdy jsem si říkala, že nás zavřou. Pak se to ale zase rozjelo a letos jsme měli nejsilnější léto za celých deset let. O to víc mě to štve stejně jako to, že se o tom rozhodlo od stolu, aniž by se sem někdo z vedení města přišel podívat,“ uvedla.

Řidiči, pozor: Silnice I/20 v Písku a I/29 od Písku k Oltyni se budou opravovat

Sportovně komunitní centrum je rozsáhlé, patří sem kromě posilovny také tělocvična, sauna se sprchou, šatny nebo masérna. Potíž je v tom, že se provoz centra prolíná s prostory hokejistů. Nikde nejsou měřáky, a tak není jasné, komu náleží jaký podíl energií. To by se mělo podle starosty všechno vyřešit, než začne město hledat nového nájemce.