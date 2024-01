Téměř dvojnásobek dětí oproti těm, narozeným ze spádové oblasti, přichází každoročně na svět v písecké nemocnici. A výjimkou nebyl ani loňský rok. Během něj se v Nemocnici Písek narodilo 822 miminek. Z celkem 811 porodů bylo těch s bydlištěm mimo okres 48 procent.

V písecké porodnici rodí téměř z poloviny ženy z jiných regionů. Ilustrační foto. | Foto: Archiv nemocnice

„Rodičky z celých jižních Čech i z jiných regionů jsme zvyklí přijímat už roky. Naši nemocnici si vybírají zejména kvůli špičkové péči o přirozené i rizikové porody, milému personálu, prostředí a vysoké úrovni servisu a služeb porodnice,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

V Nemocnici Písek funguje jedno z patnácti akreditovaných perinatologických center intermediární péče v České republice, která řeší riziková a patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne těhotenství. Vloni vyžadovalo tuto specializovanou péči 169 dětí. „Náš personál se umí postarat o matku a dítě i tehdy, kdy během porodu a po něm nejde vše zcela standardně, nebo se předpokládají komplikace,“ řekl Jiří Holan.

V roce 2023 se v písecké nemocnici narodilo 431 chlapců a 391 dívek. Nejmenší novorozenec vážil 1400 gramů, největší 4850 gramů. Ze všech narozených dětí bylo 11 dvojčat. Novorozenci s netradičními jmény: Brian, Bella, Bibiana, Ariana, Annika, Zoe, Glorie, Timon, Timotej a Teoman. Nejmladší rodičce bylo 16 let, nejstarší 49 let.

„Na jedné straně provozujeme specializované Perinatologické intermediární centrum, v němž se umíme postarat o riziková těhotenství i předčasně narozené děti nebo matky s komplikacemi v graviditě či po porodu. A na straně druhé provozujeme Centrum porodní asistence, kdy je při porodu medicínských zásahů naprosté minimum,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek.

Kdo se narodil v písecké porodnici?

Během loňského roku nemocnice nadále rozšiřovala specializovanou péči i služby pro rodičky. Zavedla pestřejší snídaně, přírodní úlevu u porodu v podobě bylinné napářky a připravila fotokoutek pro hezčí vzpomínku na první okamžiky s miminkem. K tomu rozšířila předporodní kurzy, zapojila se do pomoci ženám s duševními potížemi po porodu a pokud novopečené maminky potřebují v prvních týdnech poradit se svým zdravotním stavem nebo s péčí o miminko, vyšle k nim domů porodní asistentku. Od loňského roku také provozuje laktační poradnu určenou maminkám, které mají potíže s kojením.

Do specializované péče zahrnula screening preeklampsie – závažné komplikace v těhotenství, kterou doprovází otoky na nohou, zvýšený krevní tlak a bílkovina v moči. Díky screeningovému vyšetření jí lze účinně předcházet. „Toto vyšetření nabízejí jen vysoce specializovaná centra nebo oddělení velkých fakultních nemocnic a od loňska i my. Počtem akreditovaných lékařů a dostupností důležitých vyšetření je písecké pracoviště v rámci regionu ojedinělé. Těhotné ženy z Písecka i okolních okresů tak nemusejí za specializovanou péčí cestovat do Českých Budějovic nebo do Prahy. Fungujeme prakticky pět dní v týdnu,“ dodal Michal Turek.