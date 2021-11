Nová nařízení se dotknou také dvou největších akcí Adventu v Písku. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v neděli 28. listopadu bylo zrušeno. Na Velkém náměstí neproběhne žádný doprovodný program a organizátoři nezveřejnili ani přesný čas rozsvícení vánočního symbolu.

Tradiční Mikulášská show, kterou pořadatelé připravovali na 5. prosince, nakonec proběhne. Přesune se ale z Velkého náměstí do vnitřních prostor kulturního domu. "Musíme respektovat aktuálně platná nařízení, která by byla stejná pro náměstí i pro kulturní dům. Ti, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali covid nemají možnost účastnit se ani venkovních akcí, pokud by tedy akce proběhla na Velkém náměstí, nesměli by se účastnit také. Akci přesouváme kvůli omezení kapacity, kterou na náměstí neuhlídáme," vysvětlil za organizátory Jan Němec ze spolku Cohiba Musica a dodal, že děti do dvanácti let se této akce mohou účastnit bez omezení. Pro všechny, kteří se na mikulášskou show z jakéhokoliv důvodu nedostanou, bude probíhat online přenos.

O dopisy Ježíškovi děti také nepřijdou. "Použili jsme loňský model, kdy od tohoto úterý budou po městě rozmístěny tři schránky Nebeské pošty, a to na poště, v knihovně a ve Sladovně, kam budou moci děti až do nedělního poledne vkládat dopisy s přáními," popsal Jan Němec a dodal, že dopisy odevzdané do schránek tradičně vyzvedne Nebeský anděl se svým doprovodem.

Třídenních adventních trhů v okolí Děkanského kostela, které proběhnou od 10. do 12. prosince, by se žádná opatření dotknout neměla. Jejich návštěvnost totiž v jeden okamžik většinou nepřesáhne povolených tisíc osob. Součástí programu bude tradiční jihočeská zabijačka, staročeský harmonikář nebo ručně poháněný kolotoč řezbáře Matěje.