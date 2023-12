Písečtí schválili navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, a to z hodnoty 1 na 1,4. Spolu s vládou schváleným navýšením na koeficient 1,8 to přináší nemalý nárůst daně z nemovitosti. Obyvatelé města tak zaplatí 2,5krát více než dosud, což se setkalo s vlnou kritiky. Obyvatel Písku, který letos platil například za svůj byt daň z nemovitosti ve výši tisíc korun, by měl příští rok platit 2520 korun.

Daň z nemovitosti se pro příští rok v Písku zvýší. Navrhované zrušení neprošlo

Kromě daně z nemovitosti si Písečáci připlatí také za vodné a stočné, avšak tady nebude rozdíl zásadní. Jedná se o čtyři procenta. Za kubík vody zákazníci nově zaplatí 98,19 koruny bez DPH, tedy o 3,85 koruny více než letos.

Výše vodného za jeden metr krychlový vody bude 59,09 koruny bez DPH, to je meziročně o 4,54 koruny více. Cena stočného klesne o 0,69 koruny na 39,10 koruny bez DPH. I po mírném zdražení patří podle jednatele Vodárenské správy Písek Romana Honzíka vodné a stočné v Písku k nejnižším v republice. „Podle predikcí odborníků v oblasti vodárenství se v celorepublikovém měřítku očekává nárůst poplatků za vodné a stočné až o 25 procent. Cenu ovlivňuje nejen vysoká inflace, ale i vysoké náklady na výrobu a čištění vody i výdaje do modernizace vodohospodářské infrastruktury,“ vysvětlil.

Vodné a stočné příští rok v Písku zdraží, cestování MHD vyjde stejně jako letos

Pozitivní je, že cena tepla v Písku zůstane pro příští rok stejná. Podle starosty města Michala Čapka je udržení ceny v energetické situaci, ve které se Česká republika nachází, malý zázrak. Začalo se podle něj projevovat nahrazení parovodu horkovodem, který je značně úspornější. „Parovod byl neefektivní a měl velké ztráty," komentoval s tím, že díky přechodu z páry na horkovod jsou úspory takové, že se podařilo ušetřit jeden měsíc zimního vytápění.

Zákazníci Teplárny Písek budou i příští rok platit 727,10 Kč bez DPH za gigajoule na primáru a 903 Kč bez DPH za gigajoule na sekundáru, cena tepla pro ohřev teplé vody bude i nadále 901 Kč bez DPH za GJ. „Na rozdíl od okolních měst v Písku teplo nezdraží, a to přes meziroční nárůst cen paliv o průměrných 6,7 procenta. Teplárně se totiž podařilo na rok 2024 zafixovat nižší cenu elektrické energie, a tím vykompenzuje zvýšené náklady na paliva,“ vysvětlil starosta Michal Čapek.

Teplárna Písek má výhodu, že není většinově závislá na uhlí, jehož cena extrémně roste. Má dobře zvolený mix zdrojů. Polovinu kapacity uhlí nahradil podle místostarostky města Petry Trambové kotel na biomasu. „Druhou polovinu by mělo řešit ZEVO (zařízení pro energetické využívání odpadů). To je ideální varianta, která je připravená, ale musíme mít i alternativy," konstatovala s tím, že alternativou je plyn, což by ale znamenalo, že teplárna bude závislá na dodávce plynu.

Dobrá zpráva pro Písečáky: Teplo pro příští rok nezdraží. Pomohl i horkovod

Teplárna má v plánu provozovat jako základní zdroj uhelný a biomasový kotel, pro zimní „špičkování“ bude využívat dvoupalivový kotel na zemní plyn a LTO na Výtopně Samoty, do nějž investovala minulý rok. „Díky tomu máme zajištěny dostatečné a bezpečné dodávky tepla. Počítáme s provozem kotle na LTO bez zemního plynu,“ uvedla ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková.

Písecká teplárna dodává teplo a teplou užitkovou vodu od roku 1987. V současnosti jimi zásobuje přes 8300 domácností.

Pro rok 2024 se nezmění ani výše poplatku za odpad. Písečtí budou dál platit 440 korun za osobu. Město se tak drží spíš na nižší úrovni poplatků ve srovnání s okolními městy. Jak uvedl místostarosta Písku Josef Soumar, město vynaloží ročně na odpadové hospodářství 28,5 milionu korun. Na poplatcích pak vybere necelých 12 milionů. „Tento segment tak dotujeme ze zhruba padesáti sedmi procent,“ poznamenal s tím, že pokud by město chtělo náklady na odpadové hospodářství plně pokrýt z poplatku, musel by činit 1028 korun na osobu.

Poplatek za odpad se v Písku drží na částce 440 korun za osobu od roku 2018, v letech 2015 až 2017 byl 490 korun a v předchozích letech činil 590 korun za osobu. Od poplatku jsou osvobozeny například děti do tří let, držitelé průkazu ZTP/P nebo osoby žijící v domovech pro seniory.

Písek zdraží roční karty, klasické parkování ne. Rozšíří se ale placená stání

S udržením cen počítá i městská hromadná doprava. Za plnocennou jízdenku uhrazenou u řidiče platební kartou zaplatí cestující 12 korun, při platbě v hotovosti 20 korun. Zdražovat se nebudou ani časové kupony, měsíční jízdenka bude i nadále stát 260 korun a roční jízdenka pro seniory a cestující od 6 do 26 let vyjde i příští rok na 100 korun. Jízdné zůstane stejné, i když město bude příští rok na provoz MHD doplácet více než 13,2 milionu korun.

Celkové náklady na provoz městské hromadné dopravy, kterou pro Písek zajišťuje společnost ČSAD Autobusy České Budějovice, by měly v roce 2024 dosáhnout téměř 16,2 milionu korun. Letos to bylo 21 milionů korun. Město provozovateli hradí provozní ztrátu. Písek má v plánu vypsat výběrové řízení na provozovatele MHD.