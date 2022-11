Jak uvedl starosta Písku Michal Čapek, lidé se v této době musí potýkat s výrazným zdražováním v různých sférách, proto se vedení města rozhodlo pro příští rok poplatek nezvyšovat. „Pro mnoho rodin by to znamenalo další nepříjemný zásah do jejich už nyní napjatých rodinných rozpočtů,“ poznamenal starosta. Poplatek za odpad v Písku není třeba platit například za děti do tří let. Osvobozeni jsou také držitelé průkazu ZTP/P.