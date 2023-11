Obyvatelé dvou největších měst okresu už mají jasno, kolik budou příští rok platit za odpad. Zatímco v Písku zůstává poplatek stejný, v Milevsku ho tentokrát navýšili.

Písečtí budou platit i příští rok 440 korun za osobu. Město se tak drží spíš na nižší úrovni poplatků ve srovnání s okolními městy. Jak uvedl místostarosta Písku Josef Soumar, město vynaloží ročně na odpadové hospodářství 28,5 milionu korun. Na poplatcích pak vybere necelých 12 milionů. „Tento segment tak dotujeme ze zhruba padesáti sedmi procent,“ poznamenal s tím, že pokud by město chtělo náklady na odpadové hospodářství plně pokrýt z poplatku, musel by činit 1028 korun na osobu.

Poplatek za odpad se v Písku drží na částce 440 korun za osobu od roku 2018, v letech 2015 až 2017 byl 490 korun a v předchozích letech činil 590 korun za osobu. Od poplatku jsou osvobozeny například děti do tří let, držitelé průkazu ZTP/P nebo osoby žijící v domovech pro seniory.

Výší poplatku za odpad pro příští rok už se zabývali také zastupitelé v Milevsku. Tady přistoupili stejně jako v řadě jiných měst ke zvýšení. „Vím, že to není populární rozhodnutí a vůbec nás to netěší, ale nedá se nic dělat. Odpady nás stojí ročně 10,5 milionu korun," poznamenal starosta města Ivan Radosta. Radní města a předseda finančního výboru Petr Barda potvrdil, že i finanční výbor navrhuje částku zvýšit. „Je to nutnost," dodal. Proti vystoupil opoziční zastupitel Michal Horek, který navrhl pro příští rok výši poplatku zachovat.

Zastupitelé Milevska nakonec třinácti hlasy schválili navýšení poplatku ze stávajících 588 korun na 684 korun. Do rozpočtu města by to mělo přinést navíc 700 tisíc korun.

Ke zdražení poplatku přistoupili letos také v nedalekém Táboře. Jeho výše narostla z 696 korun na 960 korun.