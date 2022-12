A že to nebylo vždy snadné. „Kolikrát jsem si říkala, kolik diváci musejí vyvinout energie, aby mohli mezi sedačky zastrkat všechny ty obaly od občerstvení,“ směje se Svatava Kopečková, která z pozice generální manažerky otevřela a dvacet let řídila budějovická multikina ve Čtyřech Dvorech a později právě v IGY.

Svatava Kopečková (61) Strakonická rodačka vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Deset let učila češtinu a dějepis ve Volyni, poté v Českých Budějovicích. Na přelomu tisíciletí byla volební manažerkou ODA, pak řídila obchodní oddělení jihočeského divadla. Posledních 20 let pracovala jako generální manažerka budějovických multikin CineStar – nejdříve toho ve Čtyřech Dvorech, později vedla kino v IGY centru. Žije ve Zlaté Koruně, má manžela a dvě dospělé děti.

Nepořádníků bylo ale minimum. V náročné funkci jí diváci, pro které program filmů sestavovala i podle předpovědi počasí, dobíjeli baterky. Teď Svatava Kopečková odchází do penze. Ne lenošit, ale vstříc novým výzvám, avšak v daleko pomalejším tempu.

„Byl to zápřah,“ shrnula dvacet let v roli kinaře usměvavá žena. „Návštěva kina není levná záležitost. A když se tam někdo vydá, chce za své peníze nadstandard. Nikdo není zvědavý na zamračenou pokladní nebo neuklizený záchod. Dřív lidé chodili na filmy, dnes chtějí komplexní zážitek,“ shrnula, jak se vyvíjejí nároky diváků a s nimi i náročnost profese generální manažerky multikina.

Umělce raději neživé

V pohotovosti musela být kromě Štědrého dne po celý rok. O víkendech i svátcích jí mohli kolegové zavolat s tím, že nepřišli brigádníci. „Pak vám nezbývá než bleskurychle sehnat jiné. A když se to nepodaří, jdete do práce místo nich. Je to vaše zodpovědnost.“

Letiště České Budějovice dělá radost. Podívejte se s námi na rozsvícenou ranvej

Profesi se učila za pochodu, zkušenost s provozem kina neměla. Vystudovala pedagogickou fakultu, deset let učila češtinu a dějepis. Nejdříve ve Volyni. Působení v tamní škole pro ni bylo velkým návratem. „Kdysi jsem ve Volyni bydlela s rodiči, chodila jsem tam do první třídy a zažila osmašedesátý rok. Pak jsem se tam vrátila jako učitelka a do první třídy tam chodila moje dcera.“ To se psal další přelomový rok – 1989.

Coby učitelka poté přesídlila do Budějovic. Za katedrou ale dlouho nebyla, stala se volební manažerkou ODA. Potkala mnoho zajímavých lidí, získala kontakty a osvojila si manažerské dovednosti.

Využila je na své další profesní štaci – v pozici vedoucí obchodního oddělení Jihočeského divadla. Pro kumšt má jako dcera muzikanta pochopení, umělcům ale těžko vysvětlovala, že jejich nápady se někdy dají obtížně prodat. A tak když zkroušená odcházela z jedné ředitelské porady, kde si kolegové nenechali vysvětlit, že opera ve francouzštině si v Budějovicích diváka nezíská, podala jí přítelkyně z divadla na uklidnění kávu a náš Deník. „Tam jsem nalistovala inzerát, že do otevíraného multikina hledají generální manažerku. Moje rozhodnutí byla vždy vcelku rychlá. Než jsem vychladla, napsala jsem přihlášku a odnesla ji na poštu. Až potom jsem si říkala, že jsem to asi přehnala.“

Ceny potravin brzy spadnou, máslo bude za 45 korun, předpovídá šéf Madety

Ale vyšlo to. A Svatava Kopečková se začala těšit, že živé umělce z divadla vymění za ty neživé na plátně. Nadšení záhy vystřídalo zděšení. To když se vydala na zkušenou do ostravského multikina. „CineStar měl v té době jen dvě kina v republice – v Hradci Králové a právě v Ostravě. To ostravské je obrovské, tam mě trochu popadla panika.“ Vše ale postupně poznala. I to, že z pozice generální manažerky musí zodpovídat prakticky za vše. Tedy za ekonomiku, provoz, personál i technickou stránku věci.

Kinu věštili krach

Když se v březnu 2002 otevíral multiplex ve Čtyřech Dvorech, mnoho lidí mu předpovídalo rychlý krach. Kino s osmi sály označovali za cirkus. „My Jihočeši jsme takoví kapři, kterým trvá, než něčemu přijdou na chuť. V prvním roce provozu kina nám paradoxně trochu pomohly povodně. Kvůli velké vodě nemohli lidé z blízkého sídliště Máj nikam jinam než do kina. Přemluvili nás, ať promítáme, i když jsme to hodně zvažovali,“ vzpomněla Svatava Kopečková.

Když pak připravovala otevření CineStaru v IGY Centru, jemuž šéfovala posledních pět let, myslela si, že to bude snadnější než před lety ve „Čtyráku“. Spletla se. „S tak velkou stavbou bylo mnoho starostí, hodně věcí se dodělávalo na poslední chvíli. Navíc jsme přecházeli do kina jiné generace, všechno bylo digitální. Jiný byl i design kina, v rámci celé republiky unikátní. To vyžadovalo zvláštní nároky na údržbu,“ srovnávala.

Horní sedačky vedou

Ač jsou Budějovice jediným městem mimo Prahu, kde má CineStar dvě multikina, věčně prázdné sály tady nenajdete. Jihočeskými multiplexy prošlo už na osm milionů diváků, kteří si nejvíce oblíbili titul Avatar. Bodovaly ale i české filmy jako Ženy v pokušení nebo Vratné lahve. „Oba budějovické CineStary si našly své místo na trhu. Jedno kino je ve středu města, druhé na okraji poblíž velkých sídlišť. To je ideální rozložení. Z kin si navíc diváci často vybírají podle toho, ve kterém jsou zrovna volné horní sedačky. Dolů k plátnu se lidem moc nechce,“ usmívá se Svatava Kopečková.

Z Budějovic do Prahy pojedou od neděle vlaky už jen sto minut

Všechny filmy, které „její“ kina promítala, by zhlédnout nestihla. Naučila se ale už z filmových ukázek odhadnout, zda ten který snímek stojí za vidění. Vkus prý mají i diváci, kteří podle statistik návštěvnosti příliš neholdují plytkým komediím, jež zvláště v poslední době produkuje česká kinematografie. „Na druhou stranu jsou lidé ochotni přijít opakovaně na dobrý film, který je zaujme.“

Slang, kterým by odlišovali jednotlivé typy diváků, prý kinaři nemají. Rozeznávají ale popcornové a nepopcornové filmy. „Popcornové jsou hlavně z americké produkce, k těm popcorn patří. Když se promítá Black Panther nebo nějaká Marvelovka, víme, že bary budou plné. Pak přijde vlna českých filmů a bary jsou téměř prázdné.“ Svatava Kopečková si k filmům popcorn nedává, u ostatních diváků ale křupání toleruje. „V sále už ten zvuk ani nevnímám.“

V Masných krámech se změna nechystá, Budvar zůstává

Sestavit program promítání na následující týden je věda s mnoha proměnnými. „Řídíme se ohlasy diváků, které v kině zaslechneme. Důležitou roli hraje i počasí. Když na jaře po dlouhé zimě předpovídají krásný víkend, víme, že bude kino prázdné. Na druhou stranu když na víkend slibují špatné počasí, posilujeme personál a nabízíme více filmů,“ prozradila Svatava Kopečková.

Kafíčko a koláček

Do penze odchází půl roku po dosažení důchodového věku. Vitality má dost, ale „přetechnizovanosti“ svého oboru také. „Dřív se pro filmy jezdilo, pak chodili na fleškách, teď doslova létají vzduchem. Já nechci být online, já už chci být offline,“ shrnula, proč se rozhodla odejít.

Svatava Kopečková, bývalá ředitelka českobudějovického kina Multikina Cinestar.Zdroj: Deník/VLP Externista

„Vytkla jsem si cíl dát kino po éře covidu zpátky do kupy, což se snad povedlo. Chci být s rodinou, ale také sama se sebou. Nudit se nebudu, chci dělat to, co chci. Ne to, co musím. Ve Zlaté Koruně u kláštera, kde bydlím, otevírám minikavárnu, kávové okénko. Tam mohu zúročit, co jsem se v kině naučila, ale vše je v daleko pomalejším tempu. Kafíčko, koláček, popovídání. To teď bude můj buzinec, jak doma říkáme byznysu.“