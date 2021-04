Hygienici zaznamenali v průběhu středečního večera a čtvrtka 276 potvrzených případů SARS-CoV-2. To bylo o 357 méně než ve čtvrtek před týdnem. Kumulativně bylo v kraji dosud potvrzeno 92 560 případů. Pondělní testování školáků a pedagogů odhalilo tři pozitivní případy – dva školáky a jednoho pedagoga. Ve čtvrtek k sedmnácté hodině bylo preventivním testem zachyceno deset školáků, výsledky jejich PCR vyšetření zatím známy nejsou.

Aktuálně pozitivních je k dnešku 6 684 Jihočechů. Počet vyléčených osob se zvýšil na 84 322 případů. Hlášeno dnes bylo 7 úmrtí, v kraji tak bylo dosud potvrzeno 1 554 úmrtí s COVID-19. Laboratoře v regionu přijaly dalších 759 suspektních vzorků k PCR vyšetření, celkem bylo vyšetřeno metodou PCR 231 362 vzorků. K pozitivním přibylo 147 mužů a 129 žen, nejvíce na Českobudějovicku (91), na Jindřichohradecku (53), Táborsku (46), Písecku (37), na Prachaticku (25), Českokrumlovsku (21) a na Strakonicku (3).

„Dnešní dosud šetřené případy ukazují, že k výrazně největšímu počtu přenosů – dnes to bylo ve sto patnácti případech - dochází v rámci rodiny, mezi sousedy či v kruhu přátel, ve třinácti případech pak na pracovišti. Mezi zdravotníky evidujeme dva přenosy a v zařízeních sociálních služeb šest případů. Dnes máme podobně jako včera nahlášeno pět nákaz ze zahraničí, ve dvou případech šlo opět o Rakousko,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 6 684 aktuálních případů je jich 2 225 na Českobudějovicku, 1 139 na Táborsku, 1 038 na Jindřichohradecku, 726 na Písecku, 627 na Českokrumlovsku, 473 na Strakonicku a 456 na Prachaticku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji od začátku pandemie indikováno již 231 362 osob pro PCR vyšetření, za včerejší a dnešní den přibylo 759 suspektních případů. Vyšetřeno dosud bylo i 14 438 samoplátců. Počet karantén se dnes snížil na 1 977, hlášeno bylo 7 případů úmrtí s onemocněním COVID-19,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo od začátku pandemie na jihu Čech pozitivních 48 053 žen a 44 507 mužů. Z 92 560 potvrzených případů je 26 388 z Českobudějovicka, 15 248 z Jindřichohradecka, 15 294 z Táborska, 11 699 z Písecka, 10 101 ze Strakonicka, 7 400 z Českokrumlovska a 6 430 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo 9 269 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 937 ve věku do čtyř, 3 379 od pěti do devíti let, a 3 953 ve věku od deseti do čtrnácti let. Celkem 8 997 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, z toho 4 181 do kategorie 15 – 19 let a 4 816 do kategorie 20 – 24 let. Dalších 12 121 pozitivních patří do kategorie 25 až 34 let, 15 621 do kategorie 35 až 44 let, nejvíce, 17 736 případů, do kategorie 45 až 54 let, a 13 217 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 599 pozitivních patří do nejohroženější věkové skupiny 65+, z toho 8 647 do kategorie 65 – 74 let a 6 952 pozitivních seniorů je starších 75 let.

Testování školáků a pedagogů

Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, jsou realizovány preventivní antigenní testy u žáků a pedagogů jihočeských škol, které jsou sumarizovány prostřednictvím informačního systému COVID FORMS APP.

„V Jihočeském kraji jsme ve čtvrtek k sedmnácté hodině zaznamenali v systému provedení celkem 25 725 testů. Z 19 389 testovaných dětí bylo 10 vyhodnoceno preventivním testem jako pozitivní, tyto děti půjdou nejprve na test metodou PCR. Z 6 336 testovaných pedagogů nebyl pozitivní nikdo,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.

V pondělí bylo podle systému COVID FORMS APP provedeno v kraji celkem 29 914 testů. Z 20 834 testovaných školáků bylo 12 dětí vyhodnoceno preventivním testem jako pozitivní a z 9 080 pedagogů byli preventivním testem vyhodnoceni jako pozitivní 2. „Následné PCR testy potvrdily pozitivitu u dvou dětí a jednoho pedagoga. To znamená, že pozitivita byla v pondělí potvrzena u 0,01 % všech testovaných školáků a pedagogů v kraji,“ doplnila ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

KHS Jihočeského kraje