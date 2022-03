Ze sběrného místa v kině Portyč se stává výdejní

Písek – Od středy 9. března se sběrné místo materiální pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny v kině Portyč mění na výdejní místo. Otevřeno bude od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 15 do 18 hodin. „Utečenci si zde budou moci vyzvednout materiální, případně potravinovou pomoc,“ informovala mluvčí radnice Petra Měšťanová. Doplnila, že po předchozí domluvě bude ale stále možné přivézt tyto věci: vybavení bytů (malé lednice, stoly, židle, komody, noční stolky, postele), malé kuchyňské elektrospotřebiče (mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, elektrické vařiče), fény, žehličky, dětské jídelní židličky, manikúry, nůžky, nádobí, kuchyňské náčiní (menší hrnce, kastroly, talíře, hrnečky, příbory, nože, vařečky…), dioptrické brýle a oblečení pro děti od 10 let a mládež. Informace získáte na čísle 739 382 297.