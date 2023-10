Na redakci se obrátila rodina a podporovatel postiženého chlapce z Tábora. Mají dlouhodobě problémy s transparentním účtem u Komerční banky, kam lze na pomoc s náročnou léčbou dítěte přispívat. Situaci se jim nedaří řešit, nejdříve nebyly vidět některé příchozí platby, došlo k nápravě, ale omluva žádná. Aktuálně se účet nezobrazuje, to je podle nich demotivující pro další dárce, kteří by rádi pomohli.

Printscreen webových stránek banky a stránek vedených pro pomoc Adámkovi. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Nyní devítiletý Adámek Mihal z Tábora je velký bojovník, už v útlém dětství mu lékaři diagnostikovali centrální svalovou hypotonii. Jeho léčba je finančně náročná a spočívá zejména v rehabilitacích, které zdravotní pojišťovny nehradí. „Rodiče pro tyto účely shání ročně desítky tisíc korun, kde se dá. Z toho důvodu zřídili transparentní účet u Komerční banky, jehož smyslem je zviditelnění příchozích finančních transakcí. To by mělo motivovat k dobrému skutku i další přispěvovatele,“ informuje podporovatel rodiny a zakladatel webových stránek pro Adámka Ondřej Kalivoda.

Fotbal pomáhá Adámkovi

S účtem číslo 115-8086690247/100 jsou podle něj ale už druhým rokem problémy. Má i osobní zkušenost. „Rozhodl jsem se, že přátelům přispěji a v květnu loňského roku jsem poukázal na tento účet pro mě ne bezvýznamnou částku 56 tisíc korun. V následujících dnech jsem si ověřil, že se na něm suma objevila a vše bylo tedy v pořádku,“ konstatuje.

Posléze se ale nestačil divit. „Když jsem o zhruba dva měsíce později zjistil, že se najednou tato částka na účtu vůbec nezobrazuje, byl jsem udiven,“ dodává Kalivoda.

Banální technický problém

Ihned reagoval a napsal e-mail bance. „Pracovnice, která se mojí e-mailovou stížností zabývala, mi nevzrušeně odpověděla, že jde jen banální technický problém, který se řeší. A to, že se nezobrazilo nebo možná úplně zmizelo padesát šest tisíc? Padesát tisíc sem, padesát tisíc tam. Částka pro tento finanční ústav zřejmě nepodstatná a bezvýznamná. Ne však pro jednotlivce a především pro Adámka,“ míní s tím, že jde o motivační částku pro další dárce, kteří by ji měli vidět.

Pár dní po upozornění na výpisu účtu se částka znovu objevila a tím bylo podle Kalivody pro banku vše zřejmě vyřízeno. „Čekali byste nějakou oficiální omluvu? Čekali byste projev zájmu nebo snad dokonce finanční kompenzaci? I přes několikeré pobídky marně,“ komentuje dále.

Zápasníci věnovali Adámkovi 62 tisíc korun

Následně Ondřej dostal informaci, že v bankovní instituci funguje i ombudsman a rozhodl se na něj obrátit. „Nelenil jsem a napsal e-mail i jemu s tím, že by si nastalá situace zasloužila přinejmenším jako gesto dobré vůle, kdyby tento charitativní účet byl alespoň osvobozen od poplatků za příchozí a odchozí platby a za vedení účtu. Ale opět jsem se se zlou potázal,“ popisuje s tím, že ombudsman tyto záležitosti nemá v gesci.

Vrátili tak jeho žádost zpět původní pracovnici a ta jej znovu odmítla. „Co se týká jakékoliv kompenzace, uvedla, že se jejich banka už věnuje charitě v jiných projektech,“ informuje dále.

Po roce následovaly další potíže s účtem

Znechucený neempatickým přístupem se dále situací nechtěl zabývat, aby nepřidělávám rodičům Adama starosti a nechal to plavat. Uplynul další rok a rozladění pomalu vyprchalo. Avšak objevil se další problém. „Je to zhruba čtrnáct dní, co jsme zjistili, že veřejný výpis transparentního účtu je zcela nefunkční a hlásí chybu. Dokonce ze seznamu transparentních účtů zkrátka úplně zmizel. Banka údajně přechází na nějaký nový systém a ke vší smůle to opět odnese Adámek,“ naznačuje.

Maminka Adámka Jana K. jako majitelka účtu se telefonicky obrátila na banku a problém nahlásila. „Byla několikrát přepojena, technické oddělení bylo nedostupné, tak se závada zaznamenala někam do fronty. Reálně se však nic nemění, účet stále nefunguje, a tak po několika dnech nápravu chyby opět urgujeme,“ dodává.

Účet stále nejde a odrazuje dárce

V současné chvíli prý účet dárce svou nefunkčností odrazuje. „Máme tu už i konkrétní příklad příslušníka z rodiny, který chtěl přispět vyšší částkou, ale poté, co zjistil, že se účet nezobrazí, sdělil, že nemá důvěru na něj cokoliv posílat. Dochází tedy k jednoznačnému poškození klientů, což je u charitativního účtu, na němž je celý projekt pomoci postaven, téměř zničující,“ míní Kalivoda.

Charitativní sraz mustangů a amerických aut v Táboře vynesl přes 200 tisíc

Rodina i Ondřej Kalivoda chápou, že se může vyskytnout technický problém. „Ale už se nedá pochopit postoj tohoto komerčního gigantu, který nemá tolik studu a soudnosti, aby se k problémům postavil čelem, místo přehazování řešení jako horké brambory z jednoho oddělení na druhé. A tak se rodiče, plně zaměstnaní péči o syna, místo kompenzace za technické selhání banky ještě navíc potýkají s neochotou a laxnosti této instituce a jejích zaměstnanců,“ shrnuje.

Současný stav účtu se stále nezobrazuje a ukazuje chybu. „Něco se nepovedlo," hlásí stránky banky. "S tím se nedá než souhlasit. Něco se opravdu nepovedlo. Něco se nepovedlo Komerční bance,“ míní Ondřej Kalivoda, který svá zjištění zveřejnil i na webu. Deník požádal o vyjádření také tiskové oddělení Komerční banky, dosud však nikdo nereagoval.

V Táboře jsou Adámek a jeho rodina velice známí, chlapci pomáhají dobrovolníci z řad veřejnosti i různé organizace. Sbírky na rehabilitace vyhlásili v minulých letech například zápasníci z klubu KBC Tábor, také táborský fotbalový klub FC Mas Táborsko (dnes FC Silon Táborsko) či Charitativní sraz mustangů a US Cars. Adámkovu rodinu finančně podpořil také první ročník charitativní akce Radimovice pomáhají.