Velká dopravně bezpečnostní akce probíhala od pátečního rána až do odpoledne na Písecku. Policisté během ní kontrolovali především dodržování předepsané rychlosti.

Do terénu vyrazily motorizované hlídky, řidiče ale kontroloval i policejní vrtulník. | Foto: Policie ČR

Do akce se zapojily desítky policistů, kteří hlídali rizikové úseky silnic. „Na Písecku máme stažené hlídky z celého kraje, jsou to hlídky motorizované a to jak v osobních vozech, tak pochopitelně i motohlídky,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Hlídkám vypomáhal s odhalováním přestupků také policejní vrtulník. „Pochopitelně ne každý řidič si všimne, že mu nad hlavou letí vrtulník, protože ho neslyší. Výhodou je, že se vrtulník se dostane v krátké době na místo a přestupek monitoruje ze vzduchu,“ dodal policejní mluvčí.