Při bezpečnostní akci před dvěma měsíci na jihu Čech kontrolovalo 230 strážců pořádku na 1700 řidičů. Prohřešky? Rychlost, alkohol, ale i technický stav vozidel. Teď se akce zopakuje.

Policejní kontroly. Ilustrační foto. | Foto: Petr Pokorný

Nadcházející konec prázdnin bude pro policii zase znamenat nejvyšší pohotovost. Lidé chystají návraty z chalup a chat, děti čeká nejprve cesta od dědů a babiček a následně nástup do škol a třeba dopravci zvýší frekvenci spojů, aby se měli žáci jak dopravit do lavic. To vše bude znamenat zvětšenou dopravní zátěž a tedy riziko nehod.