Protivín - Protivínští policisté vyjížděli ve čtvrtek 20. června krátce po půlnoci k pracovním strojům, které stály zaparkované v Protivíně. Právě v tu chvíli zde totiž byli dva zloději, kteří ze strojů odčerpávali naftu.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Policisté po příjezdu na místo oba pachatele zadrželi přímo při činu. Jednalo se o muže (41 let) ze Strakonicka a ženu (34 let) z Českobudějovicka. Ti společně na místě činu vyšroubovali a odcizili víčko palivové nádrže u pracovního stroje Kramer a odčerpali z něj 80 litrů motorové nafty. "Dále pak poškodili zámek dveří a víčko palivové nádrže u vozu Nau Fuso Canter. Poškozen byl pracovní stroj značky Hamm, když se vloupali do palivové nádrže a omačkali okraj hrdla nádrže," popsala policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová. Při odčerpávání nafty z nákladního vozu značky Daf pak naftu rozlili na zem, na místo pak museli přijet hasiči, kteří větší množství rozlité nafty likvidovali. Zloději svým jednáním způsobili předběžnou škodu za více než 24 tisíc korun.