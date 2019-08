I v nové řadě seriálu Policie Modrava odhalí filmaři veřejnosti dosud neznámá zákoutí Šumavy. „V zásadě se dá říct, že když hledáte lokality pro natáčení nových dílů seriálu Policie Modrava, tak to znamená několik měsíců jezdit po Šumavě a hledat. A taky se ptát. Jezdíme ve třech: já jako režisér, architektka Olga Rosenfelderová a lokační Dana Stašková,“ řekl autor projektu Jaroslav Soukup a dodal, že na Šumavě natáčel opakovaně a už toho viděl hodně, pořád je ale překvapen, když objevují nové lokality, o kterých štáb dosud neměl tušení. Deník nechal nahlédnout do zákulisí natáčení všech osmi dílů.

1. DÍL – MAILY ZE ZÁHROBÍ

Scény v kempu se měly natáčet v Novém Městečku u Dlouhé Vsi. „Všechno bylo dohodnuté, ale když jsme přišli do kempu se širším štábem na poslední obhlídku týden před natáčením, tak jsem málem omdlel. V restauraci byly původně staré dubové stoly a lavice. Jenže teď jsem koukal na zbrusu nové světlé stoly a lavice, ještě voněly dřevem… Byly tam jako pěst na oko,“ posteskl si Soukup. Zaúkoloval proto produkci, že je nutné sehnat ty původní. Produkce zapracovala a opravdu se podařilo vypátrat, kde původní lavice a stoly jsou. Byly v jedné vesnici sto kilometrů od Nového Městečka. Rekvizitáři zařídili jejich převoz zpět do kempu a mohlo se točit… Jenže všechno bylo zase jinak. V den natáčení od brzkého rána silně pršelo, obloha tmavá, temná atmosféra. „Nevypadalo to, že se počasí umoudří. Sešli jsme se všichni – štáb a herci – v kempu a čekali, jestli se počasí zlepší. Ale bohužel. Pršelo nepřetržitě celý den a my jsme nenatočili jediný záběr. Scény v kempu se musely přeložit na jiný termín, produkce měla zamotanou hlavu kvůli závazkům herců, ale pak to nějak dali dohromady a ty scény jsme natočili o měsíc později,“ popsal režisér a doplnil: „Velmi obtížné byly scény před autobusovým nádražím v Plzni. To stojí na frekventované Husově třídě, kde projíždí hodně aut, a neustále zastavovat dopravu bylo dost náročné. Co si budeme říkat, pro řidiče to nebylo nic příjemného.“

pokračování za týden