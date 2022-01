Silvestrovská noc přinesla policistům v Jihočeském kraji podle mluvčího Jiřího Matznera několik neobvyklých výjezdů. Jak dostat papouška zpět do klece? No přece ho sestřelit. "Odpoledne 31. prosince přijali policisté na lince 158 volání z jednoho píseckého obchodního domu. Z prodejny se zvířecími mazlíčky ulétl papoušek, který nejde odchytit. Poletuje po celém obchodním domě a požadují jeho sestřelení. Policisté volající odkázali na odchytovou službu, neboť na papoušky nejsme tak úplně zařízení," vysvětluje Jiří Matzner.

Hasiči vyprošťovali hlavu ze záchodového prkénka či sundávali kroužek z penisu

Podruhé už na pouta museli volat zámečníka

Trochu to připomíná úsloví, že jen blbec se spálí dvakrát o horká kamna. Po bujaré silvestrovské půlnoci totiž volali na linku 158 dva mladíci (20 a 23 let) z Jindřichohradecka, že se spoutali policejními pouty. "Jsou k sobě připoutaní a nemají klíče. Jedinou pomoc spatřují v příjezdu policejní hlídky, která je vysvobodí," naznačuje problém mluvčí. Policisté na místě mladíky z pout během chvíle osvobodili. "No stát se to může. Co ale bylo pro policisty nepochopitelné, za hodinu volala dvojice znovu, že se jim povedlo zase se spoutat… Každá hra ale jednou končí a v tomto případě už policisté nevyjeli, mladíky odkázali na profesionální služby zámečníka. Třeba se už poučí," přidal pointu mluvčí.

Jihočeské kuriozity 2021: Likvidace krtka ohňostrojem i kobyla pod ledem Lipna

Ohňostroj vyděsil antilopu. Nepřežila

A ještě jedna zvířecí perlička, ale se smutným koncem. Po silvestrovské noci oznámil policistům jeden chovatel z farmy na Jindřichohradecku, že jeho antilopa, pravděpodobně vyplašená a vystrašená z půlnočních ohňostrojů, si ve výběhu zlomila vaz zřejmě nárazem o sloupek plotu.

"Různé návrhy či podněty pro radnice o omezení či zákaz ohňostrojů tak asi nejsou úplně nepodstatné," dodal Jiří Matzner.