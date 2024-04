Krásné slunečné počasí a rozmanité vůně přilákaly v sobotu 13. dubna do Palackého sadů davy lidí. Návštěvníci prvního polévkového festivalu v Písku měli možnost ochutnat nejrůznější pochutiny od polévek, přes sendviče, koláče, závitky či saláty až po sladké dezerty.

Polévkový festival v Písku. | Video: Lucie Kotrbová

První písecký polévkový festival nabídl chutě typicky české i exotické. Kromě naší tradiční kuchyně zde byly zastoupeny speciality kuchyně vietnamské, indonéské, francouzské, africké i dalších.

Kdo má podobné akce rád, přijde si v Písku na své. Organizátoři polévkového festivalu slibují na podzim další, a to zaměřený na med a jablka. Kromě toho se v Palackého sadech konají tradiční slavnosti piva a gastrofestival, které letos připadnou na termín 6. a 7. září, nebo festival vína, na který se můžeme těšit 14. září. Nově by se do Palackého sadů mělo přemístit také Rumiště, které se bude konat 22. června.