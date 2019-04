Díky němu jsou nyní nominovány na cenu Via Bona, což je ocenění za dobré počiny jednotlivců i skupin.

Tyto ženy každý rok na vlastní náklady uvaří svoji nejlepší polévku a potom ji prodávají vždy druhou adventní neděli na vánočním trhu v Táboře. Každá naběračka nejen skvěle chutná, ale také propojuje, inspiruje a hlavně pomáhá. Výtěžek putuje každý rok jinam, jednotlivcům nebo organizacím působícím v Táboře nebo Třeboni. Za celou dobu konání akce se vybralo 180 000 Kč.

„Když by to nebyla „Polévka“, bylo by to něco jiného. Pokud má člověk potřebu pomáhat, být užitečný pro sebe i své okolí, projekt mu přijde do cesty vždy sám a v pravou chvíli,“ říká Petra Jamrichová.

Lenka Želivská zavzpomínala, jak tento netradiční projekt před čtyřmi lety vznikl. Už předtím totiž v Táboře s kamarádkou uspořádala bazar, který následně vynesl přes 100 tisíc korun. „Tenkrát to byl neuvěřitelný pocit, nikdo tomu zpočátku nevěřil,“ uvedla. Získané peníze pomohly k tomu, že se handicapovaný člověk mohl navrátit do normálního života. „Říkala jsem si, že by to chtělo zase něco vymyslet. Něco úplně obyčejného, jednoduchého, pochopitelného,“ dodala. Tak se rozhořel první plamínek pod Polévkou, která pomáhá.

Zakladatelky mají do budoucna velké plány. Od letošního roku chtějí dát své činnosti další impulz. Založily si proto webové stránky a transparentní účet. Začnou také aktivně žádat o granty. "Uděláme maximum, abychom vybraly co nejvíc peněz. Vaření polévky a prodej na ulici bude už jen závěrečná třešnička na dortu,“ uzavírají.