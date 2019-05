Ale ruku na srdce, není to škoda? Vždyť každý vyhozený kousek představuje spoustu materiálu, lidské práce a invence. Naštěstí existuje mezi námi skupina lidí, která se nerada loučí se starými textiliemi. S nostalgií berou do rukou krajkové ubrusy, háčkované a pletené dečky, vyšívané polštáře apod., které kdysi s láskou ručně vyrobily naše babičky a prababičky.

A tak se skupina užitého umění Prácheňské umělecké besedy (PUB) rozhodla, že sáhne do skříně a na chvíli vystaví své krásné poklady po svých babičkách po léta s láskou uchovávané a opatrované. Protože jsme především textilní výtvarnice a hadříky jsou náš život, myslíme si, že vystavené kousky potěší každého milovníka textilního řemesla. Navíc ukážeme, jak lze staré krásné textilní výtvory zakomponovat do nových výrobků, které zkrášlí naše domovy a interiéry.

Výstava se koná v Galerii PUB u Putimské brány (domeček) od pátku 10. května do neděle 12. května. Otevřeno bude v pátek a v sobotu od 10:00 do 18:00 hod., v neděli od 10:00 do 14:00 hod. Vernisáž se bude konat v pátek v 16:00 hodin.

Mirka Kalinová