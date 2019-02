Podzimní Taneční kurzy 2019 budou probíhat tradičně vždy v úterý (kurz A) a ve středu (kurz B). K dispozici je na každém kurzu 50 míst pro dívky a 50 míst pro chlapce. Všechna místa jsou na rezervaci, kterou můžete učinit pouze on-line přes web www.centrumkultury.cz. On-line rezervace tanečních bude spouštěna v 18 hodin v úterý 19. března na kurz A a opět v 18 hodin ve středu 20. března na kurz B. On-line rezervaci je potřeba vyzvednout, tzn. zaplatit a vyměnit za průkazky a gardenky nejpozději do pátku 29. března v pokladně kulturního domu. Pokladna je otevřena od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.



Cena kurzovného pro jednoho účastníka je 2.300 Kč. K jedné průkazce tanečníka je možné zakoupit v pokladně Kulturního domu také gardenku v ceně 400 Kč, která opravňuje ke vstupu na všechny lekce. V ceně kurzovného i gardenky je závěrečný ples.



V tanečních kurzech platí podmínka vhodného oblečení. Tato zvyklost se týká nejen frekventantů kurzu, ale i všech dalších návštěvníků. Dívky by měly mít krátké společenské šaty vcelku (se širší sukní) nebo sukni a halenku, eventuelně společenský top. Boty pro výuku tance jsou pro dívky vhodné na středně vysokém (5-6 cm) úzkém podpatku, s pevnou patou a tenkou podrážkou. Chlapci musí mít smoking či tmavý (nemusí být černý) oblek s bílou košilí a tmavým motýlkem nebo s jednobarevnou košilí ve světlých pastelových barvách, kravatu, tmavé ponožky a tmavé polobotky. Nezbytné jsou u chlapců také společenské rukavice. Vhodné oblečení pro účastníky kurzu a i pro návštěvníky je zásadní podmínkou závaznou pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit hodiny.



Kateřina Koželuhová, Centrum kultury města Písek