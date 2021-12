Zastupitelé města posuzovali dva záměry. Jeden z investorů měl v plánu opravit stávající byty, nakonec ale vyhrál záměr na kompletní přebudování podzámčí na kulturní a obchodní centrum. „Mělo by zahrnout mimo jiné i penzion, apartmány, restauraci, kavárnu a pekárnu. Podzámčí chceme kompletně opravit a investovat do něj celkem 150 milionů korun. Rádi bychom zde pořádali akce pro veřejnost, od farmářských trhů přes sezónní akce jako je májka až po vánoční trhy,“ upřesnila Tereza Chvojková mluvčí IC GROUP, která je investičním poradcem malajského fondu.

V budovách jsou v současné době sociální byty, kde bydlí asi 40 lidí. Radnice teď hledá cestu, jak jim zajistit náhradní bydlení. "Někteří lidé mají nájemní smlouvy na dobu určitou, které jim končí. V Protivíně máme jen 200 bytů a je nás tu pět tisíc lidí. Lidé, pro které nebudeme mít ubytování si ho budou muset najít sami, to se nedá nic dělat," poznamenal starosta Jaromír Hlaváč a dodal, že město hodlá dodržet všechny závazky vyplývající z nájemních smluv.

Protivínský zámek i s podzámčím se zapojí do investičního programu The Royal Capital Club, který založili členové aristokratických rodin včetně královských z východní Asie a další investoři. Areál se stane ubytovacím, vzdělávacím i reprezentativním prostorem majitelů, bude ale přístupný také veřejnosti. Kompletní renovace by měla být hotová do roku 2025.