Písek /FOTOGALERIE/ - Na fotografiích známého píseckého fotografa Pavla Komase si účastníci připomněli, jak vypadaly ulice a náměstí města v minulosti.

Několik desítek lidí v pátek v podvečer zamířilo do zahrady domu U Slona na první z plánovaných pořadů v objektu proti Kamennému mostu. Společně ho uspořádali spolek Přátelé Kamenného mostu a majitel domu Josef Stach.

Liběna Michalcová a Lenka Krejčová se u vchodu do zahrady měly co ohánět. „Vstupné stojí 30 korun, ale lidé, když se dozvědí, že vybrané peníze půjdou na záchranu domu U Slona, dávají i více. Vstupenku má i nejmladší návštěvník, kterého maminka přinesla v plachetce a nedala jinak, než že mu také koupí vstupenku," řekla spokojeně jedna z výběrčích Liběna Michalcová.



Tak velkou návštěvu nečekala ani Hana Šebestová, předsedkyně spolku Přátelé Kamenného mostu. „Jsem ráda, že Písečáci vzali záchranu tohoto zajímavého historického objektu za svou a že určitě přijdou i na další akce," dodala Hana Šebestová. S tím souhlasil i Jiří Hladký, moderátor podvečera.

S prostředím zahrady, kde k příjemné atmosféře přispíval svými písničkami Honza Kašpárek, byli nadšeni manželé Eva a Pavel Zíkovi a příště přijdou určitě zase. „Poprvé jsem v zahradě tohoto domu byl v roce 1968, kdy tady bydlela spolužačka mého bratra. Dům je krásný a romantický, ale bude vyžadovat velkou investici," myslí si Pavel Zíka.



Mezi návštěvníky byla také Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury MÚ v Písku. Jak sama přiznala, přišla sem nejen jako šéfka písecké kultury, ale také jako obyvatelka města. „Jako malá jsem bydlela kousek odtud v Palackého sadech a sem do zahrady jsem si často chodila hrát. Jsem ráda, že majitel nechce dům prodat a hlavně, že se se svým otcem a dalšími členy rodiny pustil do jeho záchrany. Snad by k tomu mohly pomoci peníze z grantu ministerstva kultury nebo i jiných zdrojů," uvedla Marie Cibulková.



Mnohé návštěvníky zaujala výstava černobílých fotografií Pavla Komase nazvaná Co všechno odnes čas. Jsou na nich zachyceny ulice, náměstí a domy, které dnes již neexistují nebo mají úplně jinou podobu. „Lidé si tyto fotografie pečlivě prohlížejí a často na nich najdou sebe v mladých letech či někoho ze svých příbuzných, kteří již nežijí," uvedl známý písecký fotograf Pavel Komas.



První fotografii Písku pořídil Václav Komas jako patnáctiletý, i když s fotoaparátem se kamarádil už mnohem dříve. První černobílé snímky dělal tak, jak vypadaly tehdejší pohlednice – ulice a náměstí bez lidí. Brzy zjistil, že bez lidí to není ono a začal fotit přímo z chodníků mezi chodci. „To už se mi líbilo. Takové fotky mají úplně jinou atmosféru a hlavně nejsou statické." dodal Pavel Komas.



Právě výstavám a dalším kulturním akcím by v budoucnu měl sloužit dům U slona. Jan Stach, povoláním profesionální hasič, a jeho rodina mají s úpravami objektu velké plány. „Bude to však vyžadovat hodně času a hlavně peněz. Náš spolek se rozhodl tuto akci podpořit například financemi ze vstupného vybíraného na různých akcích. Občané mohou na rekonstrukci přispět také prostřednictvím vyhlášené sbírky," informovala Hana Šebestová ze spolku Přátelé Kamenného mostu.



Ještě letos by se pro veřejnost mělo otevřít první patro domu s dochovaným historickým nábytkem. „Postupně nás čekají různé stavební úpravy. Dům nemá betonový věnec, a tak se rozjíždí, takže to je jedna z prvních věcí, do které se musíme pustit. V plánu je mimo jiné oprava komínů. Počítáme také se zvýšením stropů na půdě, kde by postupně měla vzniknou galerie se stálou expozicí. Rádi bychom tam mimo jiné viděli obrazy píseckého akademického malíře Františka Romana Dragouna," poodhalil plány Josef Stach.



S různými návrhy přicházeli i návštěvníci zahrady. „V tak romantickém prostředí by mohla být i malá kavárna," myslí si Hana Sedláčková z Písku. Jak ujistil Josef Stach, s kavárnou se v budoucnu počítá. Nejdříve však bude nutné vybudovat sociální zařízení pravděpodobně v prostoru nad garážemi.