Podolský most se dá projet jen jedním pruhem

Písecko - Řidiči jedoucí po silnici I/29 z Písku směrem na Bernartice a Tábor nebo opačně musí počítat se zdržením vzhledem k částečné uzavírce Podolského mostu.

Podolský most v roce 2015. Foto: Archiv A. D. nebo O.K.

Na vozovce se vytvořily značné nerovnosti a poruchy v místech dilatací a u poklopů revizních šachet a je nutné zabránit zatékání do konstrukce.



„Velmi špatný stav vozovky nešel řešit lokální opravou, a proto se dělá kompletní výměna obrusné vrstvy i s ohledem na to, že rekonstrukce mostu se předpokládá nejdříve v roce 2020,“ vysvětlila Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic.



Opravu dělá firma Strabag za vysoutěženou cenu 1,9 milionu korun. Částečná uzavírka vozovky skončí 27. října, drobné dokončovací práce se budou dělat za plného provozu.



Podolský most však v roce 2010 čeká celková rekonstrukce. Již byl zadán diagnostický průzkum mostu, který určí rozsah budoucí rekonstrukce a bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace..