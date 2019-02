Milevsko - Milevští se opět budou zabývat návrhem na vytvoření společné firmy.

Dostal šanci, ale nevyužil ji. Podnikatel Václav Málek, který má zájem vytvořit s městem Milevskem společnou firmu na distribuci energií, opět zastupitele nepřesvědčil.



„Václav Málek nám dal textový materiál, ten ale bohužel neobsahoval základní ekonomickou rozvahu, která je nezbytná. Víceméně jsme se všichni shodli na tom, že bez těchto pokladů se návrhem nelze zabývat," komentoval místostarosta Martin Třeštík výsledek pracovního zasedání zastupitelů.



To se uskutečnilo proto, aby mohl podnikatel svůj záměr do detailu vysvětlit. Na řádném jednání zastupitelů se tak nestalo. „Jestli bude zájem a vůle, nabízím věcnou debatu, jak to řešit. Nikoho nenutím," řekl na zářijovém zasedání zastupitelů Václav Málek, který tehdy nechtěl sdělovat detaily společného podnikání, kde by jak on, tak i město měli padesátiprocentní podíl. Místostarosta Martin Třeštík bod z jednání stáhl a nabídl možnost uskutečnit pracovní schůzku.

Zastupitelé by se návrhem na vytvoření firmy, která by se věnovala obchodu s elektrickou energií a plynem či by provozovala veřejné osvětlení ve městě, mohli zabývat příští týden ve středu. Rada vytvoření společné firmy nedoporučuje. Místostarosta Martin Třeštík všeobecně nepovažuje za správné, aby město podnikalo s fyzickou osobou.



Starosta Zdeněk Herout připomněl, že před rokem zastupitelé jednali o vytvoření podniku města se společností Služby města Milevska. „Chtěli jsme založit firmu, abychom zaměstnávali zdravotně znevýhodněné. Když jsem slyšel, že zastupitelé tomu nejsou nakloněni, materiál jsem stáhl," připomněl starosta, proč tehdy zastupitelé o společné firmě nehlasovali. V tomto případě ale radní vytvoření firmy podporovali.