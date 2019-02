Jsou sice ve velmi špatném stavu, ale nacházejí se na lukrativním místě. Milevští radní už rozhodli, co bude s domy čp. 206 a 407 v Sokolovské ulici dál. Chtějí je nabídnout k prodeji.



„Má to svoje specifika. Od budoucího investora, pokud se nějaký najde, budeme požadovat, aby nám řekl, co tu plánuje," vysvětlil starosta Zdeněk Herout.



Jak doplnil, město by rádo propojilo ulice Sokolovská a Č. Holase. „Dále budeme upřednostňovat projekty, které tam vytvoří odpočinkovou zónu a podobně. Také budeme podporovat vybudování hotelu," dodal starosta.



Místostarosta Martin Třeštík shrnul, že podmínkou prodeje je veřejné využití. „Rozhodně je nechceme prodat člověku, který si tu postaví rodinný domek s velkou zahradou," dodal Martin Třeštík.

Otázkou prodeje se ještě budou zabývat zastupitelé. Bez jejich souhlasu město záměr na prodej vyhlásit nemůže.



Oba domy před několika lety sloužily jako přístřeší. Dnes už v nich nikdo nebydlí a to se na stavu objektů negativně odráží. „To jsou naše dva nejhorší prostory pro bydlení," upozornil tajemník úřadu František Troják. V Milevsku o přístřeší není zájem, město nabízí dostatek volných bytů.



Milevsko na rekonstrukci domů nemá peníze a také nemá plán, na co by je mohlo využít.