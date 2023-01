Podle prvňáků a druháků ze Ševětína má být prezident hlavně spravedlivý

Prezidentské volby se blíží. Zeptali jsme se proto nejmenších žáků ve věku od šesti do osmi let ze Základní školy v Ševětíně na Českobudějovicku, jestli by hlava státu měla být žena nebo muž. A co by měla umět zařídit a jaké by jí přisoudily vlastnosti.

