Zároveň přispěli i k celostátnímu výsledku. „A to významnou měrou. Proto máme velmi pravděpodobně šanci sestavit dobrou koalici, která přinese změnu naší zemi, po které voliči tak prahnou,“ popsal Jan Bauer.

V letošních parlamentních volbách ho nic nepřekvapilo. „Mě jako člověka, který už ve sněmovně byl, nezaskočilo nic, co se obecně děje na české politické scéně. Hranice normálnosti se posunula hodně daleko. To však nesouvisí se současnými volbami,“ uvedl.

Nová zkušenost

Aktuální volby považuje za mimořádně náročné. „Trvaly hodně dlouho, to bylo nezvyklé. Navíc jsme neměli v ODS zkušenosti s tím, jak se chová samotná koalice. Takže to nebylo také dopředu jednoduché se domluvit, jak budeme na jihu Čech fungovat společně v předvolební kampani,“ vysvětlil Jan Bauer.

Nakonec se vše zapadlo a mohou sklízet plody svého snažení. „Do koalice v našem kraji jsme investovali mnoho sil, tak si přeji, aby se nám to vrátilo zpět v nějakých benefitech. Měli bychom mít dva poslance jako doposud, s tím jsem velmi spokojen,“ konstatoval. Za je upřímně vděčný všem občanům, voličům, kterým nezapomněl poděkovat.

Lidé chtějí změnu

Jan BauerZdroj: Redakce„Chtěl bych všem voličům opravdu ze srdce poděkovat. Letošní volby vyvolávaly silné emoce. Část obyvatelstva si přála nastolení změny v naší zemi a objevili se naopak lidé, kteří se takové změny obávají. Samotné volby a jejich výsledky to potvrdily, že převážila právě ta touha před strachem,“ míní Bauer.

Tito odvážní lidé podle jeho vyjádření byli buďto unavení, nebo znechucení současnou vládou. „Máme nyní mimořádnou šanci tu změnu přinést. Doufám, že tu druhou polovinu sportovního klání po volbách, povolební vyjednávání, dotáhneme do zdárného konce a vše se podaří,“ poznamenal.

Volební výsledky chce tak přetavit ve vládu, která přinese kýžený výsledek. „Změnu, kterou si lidé zaslouží, a o kterou stojí na základě rozdaných karet,“ podotkl.

Vyšší účast očekával, i když ze začátku to vypadalo, že bude až hraniční. „Hodně lidí volilo v pátek, využilo toho, že o víkendu bylo hezké počasí, potom v sobotu to bylo s návštěvností volebních místností slabší,“ zhodnotil Bauer. Ve srovnání s rokem 2017 přišlo asi o 5 procent více voličů. „Daleko větší množství lidí si uvědomovalo, že je to spíše o zmiňované touze po změně,“ dodal, co občany mohlo motivovat.

Vliv měla i pandemie

Pandemie koronaviru ovlivnila všechny po celém světě. „V nějakém smyslu měla vliv i na konané volby v Evropě i kdekoliv jinde. Současná vláda si užívala nekonečného ekonomického růstu a vůbec nebyla konfrontována s tím, že přestane svítit slunce a přijdou horší časy,“ přiblížil Bauer svůj pohled na věc.

Vliv podle něj mohlo mít především nedobré zvládnutí koronavirové situace. „Hlavně ve srovnání s jinými státy to určitě sehrálo svou roli, v tom se česká vláda opravdu nevyznamenala,“ uzavřel Jan Bauer.