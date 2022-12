KVÍZ: Vyznáte se v cukroví? Vyzkoušejte si test, zda znáte chuť a vůni Vánoc

Orlík bez vody láká k průzkumům. Břehy i hladina jsou plné objevitelů

Zajímavý pohled doslova až na dno přehradní nádrže Orlík nabídlo v září. Hladina klesla o více než 9 metrů a odhalené břehy odryly své poklady. Tento stav by dle Povodí Vltavy měl trvat až do jara příštího roku. Více ZDE:

Reprezentant v timbersportu Martin Komárek zemřel

K životu patří i smutné zprávy. Pětačtyřicetiletý Martin Komárek, který patřil ke světové špičce v dřevorubeckém sportu, ve čtvrtek 10. března tragicky zemřel. Stalo se tak při práci v lese nedaleko Milevska. Více ZDE:

Babička Deníku řekla, proč Tobiáše odložila do babyboxu

Do babyboxu v písecké nemocnici v únoru někdo už podruhé odložil malého Tobiáše. Orgán sociálně právní ochrany dětí přitom svěřil chlapečka do péče jeho babičky, která ale dítě zřejmě nezvládala. Chlapce před měsícem umístila do babyboxu jako dvoutýdenního jeho matka i s rodným listem. Více ZDE:

Na Písecku spadl strom na projíždějící auto. Kroupy poškodily úrodu

V půlce června se jihem Čech přehnala silná bouřka. Lidi třeba na Prachaticku a Táborsku potrápily kroupy a kolem 19. hodiny v Čížové na Písecku spadl strom na osobní auto. Uvnitř seděla žena s dítětem. Více ZDE:

Stavba D4 mezi Pískem a Příbramí dostala mezinárodní cenu

Mezi Pískem a Příbramí má do prosince 2024 vzniknout nových 32 kilometrů dálnice D4. Investorem je uskupení francouzských firem, které bude dálnici provozovat po 25 let a český stát si bude komunikaci pronajímat. Tento systém spolupráce je označován jako PPP projekt. Zahrnuje také modernizaci navazujících úseků již dokončené dálnice. Vloni v létě byl slavnostně poklepán základní kámen pro dostavovanou část D4. Nyní projekt dostavby a provozování D4 na zmíněných úsecích získal mezinárodní ocenění. Více ZDE:

Smutný konec pátrání. Tělo muže nalezli potapěči pod Žďákovským mostem

Policisté na Písecku od prvního říjnového dne pátrali po mladém muži. O několik dní později oznámili konec pátrání - tělo mladého muže nalezli policejní potápěči v Orlické nádrži pod Žďákovským mostem. Více ZDE:

Písek zná nové zastupitele. Jednání o možné koalici už začala, vyhrálo ANO

Vítězem komunálních voleb v Písku se stalo hnutí ANO. Získalo sedm mandátů v zastupitelstvu, tedy o tři víc než v posledních volbách. Lídr kandidátky Michal Čapek byl připraven ujmout se funkce starosty. Nejdřív však bylo třeba dát dohromady funkční koalici. Více o povolebních vyjednáváních ZDE:

VIDEO: Při střetu kamionu a osobního auta u Protivína zemřeli dva lidé

Před odbočkou na Tálín se v červnu čelně srazilo osobní auto značky Škoda s nákladním. "Komunikace je uzavřena, při nehodě zemřely dvě osoby," uvedl k tragické nehodě policejní mluvčí Jiří Matzner. "Podle dostupných informací osádka Škody Octavia jedoucí směrem na Písek pravděpodobně přejela do protisměru a vůz čelně narazil do kamionu jedoucího na Budějovice. Ani jeden z dvoučlenné posádky octavie střet nepřežil," přiblížil na místě mluvčí. Více ZDE:

VIDEO: U Písku se převrátil kontejner s odpadem pro kafilérku

13. října krátce před 13. hodinou havaroval za Pískem na silnici I/20 ve směru na Plzeň kamion s návěsem. Jednalo se o kontejner s odpadem do kafilérie. Více se o nehodě, která přinesla i nepříjemný zápach, dozvíte ZDE:

