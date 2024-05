Příchod teplejšího počasí od počátku května umožnil naplno rozjet výsev divokých luk podél nově budované dálnice D4 Via Salis.

Podél dokončované D4 se sejí divoké louky. | Foto: Archiv Via Salis

Projekt osetí ploch kolem dálnice přirozenou směsí místních bylin a rostlin odstartovali již časně zjara jihočeští skauti, kteří si semena pro sadbu vlastnoručně nasbírali na okolních loukách. Na jejich první louku u Milína navazuje výsev na svazích podél celé trasy 48 kilometrů.

Skauti nasbírali semena pro výsadbu v loňském roce při svých výpravách krajinou v okolí Písku či Příbrami ve spolupráci s jihočeskou Agenturou ochrany přírody a krajiny, která přispěla radami, kdy a kde sbírat a jaké rostliny jsou nejvhodnější. Svůj loňský „úlovek“ vyseli na vyčleněnou plochu, kterou pro ně upravili pracovníci Via Salis Operations.

„Skautům moc děkujeme, že se zapojili a pomohli nám se sběrem semen. My teď po obou stranách dálnice sejeme speciální směs, v níž je vedle tradiční trávy vysoký podíl lučních bylin a květin. Složení směsi jsme konzultovali s odborníky z Mendelovy univerzity tak, aby obsahovala jen rostliny, které jsou přirozené pro tuto oblast,“ uvedla mluvčí Via Salis Daniela Pedret. V budoucnu bude podle ní Via Salis s univerzitou také spolupracovat na studiích rozvíjející se biodiverzity v rámci osetých ploch.

Výsev divokých luk podél dálnice D4 navazuje na iniciativu, kterou před třemi lety úspěšně zahájil sesterský PPP projekt Via Salis na Slovensku. Osetí ploch kolem dálnice R1 Via Pribina prokázalo jednoznačný pozitivní efekt pro místní faunu a flóru. V Česku Via Salis vytvoří 48 km dlouhý souvislý koridor divokých luk v srdci jižních Čech, v převážně monokulturní zemědělské krajině.

Travnaté svahy podél dálnice se nebudou stříkat pesticidy a udržovat se budou pouze sečením. Šetrná údržba by měla poskytnout optimální podmínky pro růst světlomilných bylin s pestrobarevnými květy produkujícími nektar. A takové porosty jsou pak ideálním prostředím pro včely, čmeláky nebo motýly.

Výsev divokých luk je jen jednou z částí ambiciózní environmentální strategie společnosti Via Salis pro dálnici D4. Pokud jde o ochranu biologické rozmanitosti, plán zahrnuje také instalaci včelích úlů a hmyzích hotelů. K ochraně volně žijící zvěře slouží budování přechodů. Spolu s propustky pod dálnicí bude po zprovoznění celé dálnice na konci roku 2024 takových přechodů a podchodů celkem dvacet.

Při výstavbě je rovněž kladen důraz na oběhové hospodářství a maximální opětovné využití vytěženého materiálu. Téměř 100 % vyfrézovaného asfaltu se recykluje. Pro stavbu podkladových vrstev dálnice se používá především kamenivo z místních zdrojů. Součástí návrhu dálnice je také výstavba retenčních nádrží na dešťovou vodu.

Velký důraz na ochranu životního prostředí bude kladen i při samotném provozu. Na odpočívadlech D4 budou k dispozici rychlonabíjecí stanice pro elektromobily a na provozních budovách dálnice budou instalovány solární panely, díky nimž budou částečně energeticky soběstačné.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Stavební práce provádí DIVia stavební, která patří do skupiny VINCI Construction CS, provoz a údržba na existujících téměř 16 kilometrech je od 1. 7. 2021 v rukou společnosti Via Salis Operations, vlastněné ze 100 % VINCI Highways.

Jiří Janoušek