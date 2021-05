V sobotu bylo, stejně jako v pátek, v kraji potvrzeno 81 nových případů SARS-CoV-2, což je o 27 méně než v sobotu před týdnem. Počet vyléčených stoupl o 322 na 93 128, hlášeno bylo 1 úmrtí, počet zemřelých s COVID-19 je v Jihočeském kraji 1 758. Kumulativní počet diagnostikovaných od začátku pandemie je 97 539, počet aktuálně pozitivních klesl o 242 na 2 653.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 487 suspektních vzorků, pozitivních bylo 81, k nemocným přibylo 35 žen a 46 mužů, nejvíce na Českobudějovicku (31), Písecku (13) a Táborsku (12). „Z dnešních případů je v pětadvaceti přenos spojen s kontaktem s pozitivní osobou v rodině nebo mezi příbuznými. V osmi případech došlo k přenosu na pracovišti, ve dvou ve školách. Celkem významně dnes poklesl počet aktuálně pozitivních Jihočechů o 242 na 2 653 případů. V tomto týdnu zatím vidíme pokles počtu nových případů oproti předcházejícímu o více než třetinu, přibývá průměrně kolem 104 případů za den, před týdnem to bylo průměrně 159 nových případů denně,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 2 653 aktivních případů je jich evidováno 918 na Českobudějovicku, 347 na Táborsku, 317 na Písecku, 296 na Českokrumlovsku, 282 na Jindřichohradecku, 261 na Prachaticku a 232 na Strakonicku. „Pro podezření na COVID-19 bylo v kraji indikováno 247 042 PCR vyšetření, za část pátku a dnešek jich přibylo 487. Evidovali jsme i 48 samoplátců, těch bylo dosud testováno 15 191. V průběhu pandemie bylo v kraji realizováno více než dvě stě šedesát dva tisíce PCR vyšetření. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo 1 032 osob, v souvislosti s COVID-19 dnes bylo hlášeno jedno úmrtí, celkem jich po dobu pandemie v kraji verifikujeme 1 758,“ vypočítává ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo v kraji onemocnění prokázáno u 50 661 žen a 46 978 mužů. Z celkových 97 539 případů je 28 119 z Českobudějovicka, 15 970 z Táborska, 15 799 z Jindřichohradecka, 12 262 z Písecka, 10 571 ze Strakonicka, 7 913 z Českokrumlovska a 6 905 z Prachaticka. Mezi pozitivními bylo 10 045 dětí do 14 let (2 130 do čtyř, 3 654 od pěti do devíti a 4 261 od deseti do čtrnácti), 9 419 pozitivních v kategorii 15 až 24 let, 12 739 ve skupině 25 až 34 let, 16 447 ve skupině 35 až 44 let, 18 614 v kategorii 45 až 54 let a 13 928 v kategorii 55 až 64 let. Celkem 16 250 nemocných patří do skupiny 65+, z toho 9 116 ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 134 ve věkové skupině 75+.

KHS Jihočeského kraje