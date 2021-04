Pokles je podle něj zapříčiněn řadou činitelů. „Je to očkováním, opatřeními i postupujícím promořováním neočkovaných,“ dodal. Díky příznivé situaci mohla písecká nemocnice rozšířit operační dny. Děje se tak postupně už od 6. dubna.

„Všem operačním oborům jsme rozšířili prostor na sálech o jeden operační den pro neCovid subakutní a dále nedoložitelnou péči. Děje se to dále, kdy v dalším týdnu jsme přestěhovali na samostatnou standardní stanici ortopedii a opět rozšířili operační časy,“ řekl Jiří Holan. Tento týden nemocnice přesměruje do standardního režimu jednu ze stanic interny. Do režimu, jaký v nemocnici panoval před pandemií je ale ještě dlouhá cesta. Péče o covidové pacienty je totiž náročnější, než o ty běžné. „Značná část personálu je stále alokovaná právě u těch lůžek intenzivní péče a standardech, kde potřebujete zhruba o 30% více personálu než u lůžka tzv. neinfekčního,“ zdůvodnil ředitel nemocnice.

Pro boj s pandemií je důležité očkování. Jeho tempo se postupně zvyšuje. V očkovacím centru písecké nemocnice aktuálně očkují kategorii 65+, chronické pacienty a další skupiny. Nemocnice od začátku vyočkovala 18 215 dávek a dvěma dávkami je naočkováno 13 207 klientů. „V příštím týdnu budeme očkovat 1600 klientů. Stále jde ale podlimitní čísla možností centra, které jsou kolem 5ti tisíc lidí za týden,“ upřesnil Jiří Holan a věří, že očkování bude i nadále zrychlovat.