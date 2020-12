Pravou podzimní tvář jako z románů Karla Klostermanna nyní ukazuje počasí v jižních Čechách. Také o víkendu se teploty budou pohybovat kolem nuly, do hor přijde sníh, není vyloučeno, že se budou tvořit mlhy.

V pátek 11. prosince 2020 po 13. hodině byly nejvyšší teploty zaznamenané meteorology na jihu Čech jen pár stupňů nad nulou. Podle Josefa Slavíka z Českého hydrometeorologického ústavu bylo v pátek v Českých Budějovicích naměřeno 2,7 °C, což bylo nejvíce pro celý kraj. Následoval Tábor s teplotou 2,3 °C. Další místa pak už měla jen teploty nižší než dva stupně, často teploměr zůstal v kraji po celý den pod nulou.

Pro 11. prosinec je v Českých Budějovicích teplotní maximum 16,3 °C z roku 1915 a minimum -16 °C z roku 1933.

Počasí o víkendu by mělo mít podle Josefa Slavíka obdobný ráz. "V sobotu se mohou tvořit mlhy, ojediněle i mrznoucí," upozornil motoristy Josef Slavík a dodal, že lze očekávat i dešťové nebo smíšené srážky. Od 600 metrů nad mořem výš pak spíše sněhové. V neděli by mělo být podobně, jen hranice sněžení se posune nad 800 metrů. V noci by mělo být o víkendu kolem -2 až +2 °C, přes den maxima 5 °C až 6 °C.

Rekordy pro 12. 12. jsou následující: minimum -22,0 °C z roku 1899 a maximum +13,7 z roku 2000.

Výhledově očekávají meteorologové v příštím týdnu teplejší vzduch od jihozápadu. Noční teploty by ale nadále měly zůstat kolem nuly. Počasí může mít inverzní ráz.