Kraj s drahami ještě před začátkem nového jízdního řádu uzavře smlouvy na tři soubory: elektrickou trakci, motorovou trakci a takzvanou Bechyňku. Pro přímé zadání se kraj rozhodl poté, co mu nevyšly soutěže. Největší novinky čekají cestující zřejmě v elektrické trakci. Nebude to ale hned od prosince.

Podle dohody dráhy musejí do tří let nasadit v kraji deset nových dvoudílných elektrických jednotek pro 160 cestujících. Už nyní je jasné, že půjde o RegioPantery, na které mají České dráhy rámcovou smlouvu se Škodou Transportation.

Dráhy mají v Jihočeském kraji z minulých let už čtyři pantery pořízené z Regionálního operačního programu. „Budeme tak mít 14 panterů, kterými pokryjeme základní síť,“ říká poradce hejtmanky pro dopravu Ivan Študlar. Celkový počet panterů v kraji by se měl nakonec vyšplhat na 17, tři další vlaky by měly jezdit na trati z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic. Na jejich nasazení ale dojde až po elektrizaci tratě, se kterou se počítá do roku 2025. Do té doby tam zůstanou kvůli nízkopodlažnosti Regionovy.

„Původně jsme trvali na tom, že pantery by měly mít i rakouský trakční systém. Ale upustili jsme od toho a domluvili jsme se tak, že spěšné vlaky z Lince v prokladu s expresy bude nadále zajišťovat rakouská strana,“ doplnil Študlar.

Jihočeši jednají s Rakušany i o zavedení přímé linky České Budějovice – Vídeň, a to protažením spoje Rakouských spolkových drah z Českých Velenic. „Cena z jejich strany je celkem slušná, myslím si, že k nějaké domluvě dospějeme. Jedná se o rozsahu dva až sedm párů,“ upřesnil Študlar. Nejbližší termín obnovení vídeňské linky je prosinec 2020.

Jedinou jihočeskou tratí (když odmyslíme Bechyňku), kde pod dráty zůstanou dnešní vozidla, bude takzvaná Lipenka z Rybníka do Lipna nad Vltavou. Tam zůstane vozba ve složení „žehlička“ a patrové vagony. „Jsou tam krátké perony a my pro letní sezonu potřebujeme kapacitu. I ty patráky nám ale České dráhy do tří let částečně zmodernizují, například vylepší interiér a osadí informační systém,“ říká Študlar.

V motorové trakci nasadí dráhy v kraji do tří let sedm nových motorových jednotek pro 120 lidí; dopravce je zatím nemá vysoutěžené. Záměrem kraje je mimo jiné zavést spěšné vlaky Tábor – Písek – Strakonice.

Třetí soubor tvoří unikátní trať z Tábora do Bechyně, kde je stejnosměrná trakční soustava s napětím 1500 voltů. Na kombinaci motorových Regionov a „žehliček“ s vagony se zatím nic měnit nebude. „Jsme dohodnutí tak, že si České dráhy udělají průzkum trhu, a pokud by byla někde k dispozici modernizovaná elektrická vozidla, tak bychom jednali o jejich dodávce. Posoudíme a rozhodneme to do tří let,“ doplnil Študlar.

Od prosince 2021 by mělo být u všech dopravců v kraji standardem možnost odbavení platební kartou a mobilním telefonem a připojení na dispečink. Termín byl takto stanoven proto, že od stejného data by měli vyjet vítězové autobusových soutěží.

Jan Šindelář