„Loni nebyl ani ples, ani vyhlášení. Letos by to s plesem bylo opět dost nejisté, a tak jsme se rozhodli uspořádat aspoň anketu,“ poznamenala Romana Halamová, předsedkyně OS ČUS Písek, které anketu pořádá za mediální podpory Píseckého deníku. „Tradici, kterou se podařilo po mnoha letech obnovit, by byla škoda neuchovat,“ dodala.

Stavba D4 mezi Pískem a Příbramí dostala mezinárodní cenu

Ples sportovců s vyhlášením těch nejúspěšnějších se konal poprvé v únoru 1995 a vítězkou ankety se tehdy stala Kateřina Neumannová. Ples pořádaly tehdejší Listy Písecka, Okresní výkonný výbor ČSTV a Kulturní klub města Písku. Ples sportovců se brzy stal vyvrcholením společenské sezony v Písku, ale v roce 2012, kdy se konalo poslední slavnostní vyhlášení ankety v hotelu Bílá růže, se tato tradice přerušila. Obnovit se ji podařilo v roce 2016 vyhlášením nejlepších sportovců na radnici. Od roku následujícího už se vyhlášení výsledků ankety opět spojilo s plesem, a to až do loňska, kdy se kvůli pandemii akce neuskutečnila.

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Písecka za rok 2021 se bude konat 9. března v Rytířském sále Prácheňského muzea. Bojovat se bude v kategoriích děti do 15 let, mládež od 16 do 20 let, dospělí od 21 let, sportovní kolektivy mládež do 18 let, sportovní kolektivy dospělí od 19 let, trenér a osobnost.

O vítězích bude rozhodovat výkonný výbor OS ČUS Písek. Nominovat budou především zástupci sportovních klubů, avšak svůj návrh může poslat kdokoli, a to do 31. ledna na mail pioss@seznam.cz.