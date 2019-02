Písek – V kterémkoli věku může být žena krásná, říká Monika Fejerčáková (41) z Písku, která se přihlásila do soutěže Missis models. Pochází ze Slovenska, ale už sedm let žije v Písku. Má dvě děti a pracuje jako osobní asistentka. Ráda zpívá a tančí.

Monika Fejerčáková. | Foto: Archiv M. Fejerčákové

Co vás přimělo přihlásit se do soutěže, přihlásila jste se sama?

Ano, do soutěže jsem se přihlásila sama. Chtěla jsem původně i s dcerou do jiné podobné soutěže, ale to jsem nestihla. Na internetu jsem pak našla tohle, a tak jsem si chtěla vyzkoušet, jaké to je, když už má žena děti a tak. Jela jsem na casting do Prahy, kde mě vybrali mezi tři postupující. Měla jsem z toho velkou radost.

Máte zkušenosti s podobnou soutěží?

Ještě než jsem měla děti, tak jsem se zúčastnila miss ještě na Slovensku, kde jsem sice v prvním kole postoupila, ale dál jsem se nedostala.

Jak na vaši účast v soutěži zareagovala rodina?

Děti mám ještě malé – 7 a 9 let, ale fandí mi a podporují, jak mohou. Přítel je také rád, je na mě, myslím, pyšný.

Co si od soutěže slibujete?

Jsem ráda, že jsem poznala hodně skvělých žen, které jsou různé věkové kategorie. Bylo nás dvacet sedm a jsou moc fajn. Byly jsme čtyři dny na soustředění v Nepomuku, kde jsem si vyzkoušela, jaký je dril modelky, a není to vůbec jednoduché. Myslím, že i na finálovém večeru nasbírám spoustu zkušeností a zážitků, těším se na tu atmosféru.

Soutěž Missis models je pro ženy od 35 let. Účastní se Česká republika, Slovensko a Polsko. Finálový večer se uskuteční v sobotu 25. června v Litovli. Moniku Fejerčákovou můžete podpořit v anketě o Missis sympatie na www.missismodels.eu.