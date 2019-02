Českobudějovicko - Zájem o svatomartinské husy rok od roku stoupá, sehnat se ale stále dají.

Martinská husa v Masných krámech 2018,na snímku Marie Poslušná/s plněnými jablky/, Kateřina Kiegová/s husou připravenou k pečení/,šéfkuchař Luděk Hauser a Milouš Mrkáček,studenti Střední hotelové školy v Českých Budějovicích | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Plná parkoviště, prázdná stanoviště nákupních vozíků, zmatek mezi regály a fronty u pokladen, byť jsou v provozu všechny. Tak to v posledních dnech vypadá u většiny supermarketů v Českých Budějovicích, ale i okolních městech.

„Chci normálně nakoupit, ale co se tam děje, to jsem tady ještě nezažil. Jako by měl přijít hladomor,“ kroutil ve čtvrtek odpoledne u jednoho z trhosvinenských obchodů hlavou Pavel Buchal.



Nákupnímu šílenství propadal snad každý, kdo plánuje pochutnat si o víkendu na svatomartinské huse. „Ve čtvrtek po práci to bylo beznadějné, ale když jsem do stejného obchodu přišla v pátek dopoledne, chlaďák byl plný hus různých velikostí,“ usmívala se Jitka Pešková, když s plnými taškami opouštěla supermarket v Č. Budějovicích.

Recept, jak si dát baštu bez stresu a práce, má studentka Simona Kroupová. „My máme s přítelem stejně jako loni na neděli rezervované místo v restauraci, péct husu a pak ji ve dvou ještě několik dní dojídat by se mi rozhodně nechtělo,“ vysvětluje.



A podobně přemýšlí stovky Budějčáků. Potvrzuje to i šéfkuchař restaurace Masné krámy Luděk Hauser. „Na neděli máme plno, 150 rezervací na husu. Kdo má ale chuť, třeba v sobotu na oběd je ještě možné místa rezervovat,“ hlásil z kuchyně, kde se během čtyř dní upeče 500 porcí pečených hus.



Hektické období zažívají v posledních dnech nejen hospodyňky, personál restaurací a zaměstnanci obchodů. Šanci zastavit se nemají ani na husí farmě v Byňově u Nových Hradů. „Rok od roku je zájem větší, za posledních pět dní jsme prodali kolem devíti set hus,“ počítá vedoucí střediska chovu hus Naďa Hrvolová. V nabídce tu mají živé, mladé, vykrmené husy, případně mražené kachny. „Máme jich dost, ale doporučujeme se předem objednat,“ vzkazuje zájemcům. Se zásobami pro drobné odběratele, případně restaurace počítají až do konce listopadu.