Písek – Ulice Denisova a Mírové náměstí budou rozkopané minimálně do letních prázdnin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Stulír Drahomír

Do konce května by měl být hotový přechod z parovodu na horkovod v ulicích Denisova a Mírové náměstí. Tím ale práce omezující dopravu neskončí.V červnu bude navazovat rekonstrukce vodovodu. Tu město uspíšilo, aby se všechno udělalo při jednom. „Schválili jsme výjimku z pravidel. To znamená, že jsme zkrátili termíny a uspíšili výběrové řízení na výměnu vodovodu, aby se všechno stihlo současně,“ vysvětlila místostarostka Petra Trambová.