Prodej první etapy plynárenského zařízení, které bylo vybudované do roku 2004, schválili zastupitelé loni v listopadu. Od E.ONu za ně dostanou téměř devět milionů korun. „Nový stavební obvod plynárenského zařízení byl vybudovaný v roce 2009, nazvali jsme ho druhá etapa a bude prodaný zvlášť,“ upřesnila starostka Mirotic Martina Mikšíčková.



Aby měli lidé zajištěné dodávky plynu i do doby, než se novější část plynovodu prodá, schválili zastupitelé dodatek ke smlouvě se společností E.ON o jeho bezplatné výpůjčce do konce tohoto roku.



Pro prodej celého zařízení se zastupitelé rozhodli, protože je nemůže město samo provozovat. Muselo by mít vlastní licenci.