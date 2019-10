Parkovací plocha před sportovní halou v Tylově ulici je v současné době uzavřena. Začala tady plánovaná rekonstrukce, která se skládá ze dvou částí. „První z nich, na které se aktuálně pracuje, je oprava veřejné kanalizace a vodovodu,“ informovala mluvčí písecké radnice Irena Malotová. Tato část bude stát 0,5 milionu korun bez DPH a měla by být hotová do pátku 4. října.

Následovat bude druhá část, kterou bude úprava povrchů. „Část bude asfaltováa v okolí sportovní haly bude zámková dlažba,“ poznamenala mluvčí. Parkovací místa budou nově vyznačena. Mělo by jich zde být 22 plus jedno stání pro invalidy. Podmínky parkování by měly prozatím zůstat stejné jako před rekonstrukcí.

V lokalitě přibude šest stromů. Náklady na druhou část vyjdou na 1,96 milionu korun bez DPH. Hotovo by mělo být do 8. listopadu.

Rekonstrukci plochy provádí firma Strabag.

Termíny:

Staveniště pro výměnu sítí bylo předáno 16. září.

Práce by měly být dokončeny do 4. října.

Od 7. října naváže předání staveniště na úpravu povrchů.

Tato část bude hotová do 8. listopadu.