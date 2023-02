Výměna vzduchotechniky bude stát 4,3 milionu korun bez DPH a je naplánována na období letních prázdnin. Jak uvedl místostarosta města Josef Soumar, stadion bude muset být v průběhu prací zavřený. "Venkovní terasa se bude opravovat od března do května a provoz bazénu neovlivní. Práce vyjdou na téměř 1,9 milionu korun bez daně,“ podotkl místostarosta. Dodavatele obou zakázek schválila na svém únorovém jednání rada města. Vzduchotechniku opraví firma Klimaintop a terasu pak STAVEKO – SERVIS.

Podle místostarosty se jedná jen o nezbytné akce, které zajistí bezproblémový provoz plaveckého stadionu v nejbližších letech. "V případě výstavby nového bazénu ho totiž bude nutné nechat otevřený minimálně dva až tři roky. Pokud by se naopak přistoupilo k jeho opravě, zabere jen příprava projektové dokumentace jeden až dva roky,“ vysvětlil Josef Soumar.

Písecké zastupitelstvo schválilo koncem loňského roku vznik pracovního výboru pro bazén, který má za úkol posoudit obě zvažované varianty, tedy jak výstavbu nového pod lesnickou školou, tak opravu stávajícího bazénu. Výbor, kterému předsedá Luboš Průša, už začal pracovat a do konce tohoto roku má předložit své závěry zastupitelům, kteří na základě toho rozhodnou o dalším postupu.

V Písku se dlouhodobě nedaří najít většinovou podporu jedné nebo druhé varianty. Situaci komplikuje i stále platný výsledek referenda z roku 2013, který znemožňuje celkovou rekonstrukci, resp. uzavření stávajícího stadionu pod hradbami. Kromě toho visí ve vzduchu také možnost nového referenda, které loni iniciovali zastupitelé Marek Anděl, Lukáš Nebes a Jiří Černý. Ti mají do konce března předložit zastupitelstvu materiál, jaká je jejich představa o rekonstrukci bazénu, co by měla zahrnovat.

S výměnou vzduchotechniky se začalo už v minulém roce první etapou, která se týkala dětského bazénu. Letos se dotkne plaveckého bazénu a jeho příslušenství. Naplánována je výměna vzduchotechnických větracích, odvlhčovacích a vytápěcích jednotek a část jejich rozvodů. „Stávající vzduchotechnické jednotky, které větrají prostor plaveckého bazénu, jsou ve špatném technickém stavu, přestávají plnit požadovanou funkci a náhradní díly se na ně již nevyrábějí,“ vysvětlila Lenka Gareisová, mluvčí Městských služeb Písek, které plavecký stadion spravují.

Pokud by byl přerušen provoz vzduchotechnického zařízení bazénu, nebyly by splněny stanovené mikroklimatické podmínky pro provoz veřejného bazénu a objekt by musel být uzavřen. Práce jsou naplánovány na červenec a srpen. Pokud nedojde k neočekávaným technickým problémům, bude bazén od září plavcům opět sloužit.

Jižní terasa je v havarijním stavu, zatéká do stavebních konstrukcí a je patrná jejich degradace. Jak doplnila Lenka Gareisová, oprava se týká vodorovných konstrukcí terasy, hydroizolací, povrchu a zábradlí. Součástí zakázky je i oprava přilehlé svislé konstrukce dětského bazénu.