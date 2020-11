Státní podnik Povodí Vltavy vyhodnotil právě uplynulou plavební sezonu na nádržích Orlík a Slapy. Lodní výtah pro sportovní plavidla na hrázi přehrady Orlík dokázal letos přepravit 1457 lodí, nejvíce za celou dobu jeho provozu od roku 1965.

Vodní nádrž Orlík. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Lodní výtah pro sportovní plavidla na Orlíku byl v letošním roce díky příznivým hydrologickým podmínkám v provozu po celou plavební sezonu, tedy od 1. května až do konce září 2020 a bylo s ním přepraveno celkem 1457 plavidel. Po provedeném srovnání se statistikami let minulých se ukázalo, že tento počet přepravených plavidel je rekordní od roku 1965, kdy byl lodní výtah uveden do provozu.